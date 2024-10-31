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Прийом медичних довідок на ВЛК: адвокатка пояснила, як захистити свої права

Даяна Швець
31 жовтня 2024, 01:00
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Якщо військовозобов'язаний не згоден з висновком ВЛК, який він отримав у підсумку медичного огляду, то його треба оскаржувати.
ВВК, мобилизация
Як приймають до уваги на ВЛК медичні довідки і документи / колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключове з матеріалу:

  • У ВЛК повинні зважати на всі продемонстровані медичні документи
  • В якому випадку можна оскаржити висновок ВЛК в адміністративному порядку

В Україні триває мобілізація і українців цікавить багато важливих запитань з цього приводу, як захистити свої права. В інтервʼю Главреду партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лідія Карплюк розповіла, чи приймають до уваги на ВЛК медичні довідки і документи.

За її словами, на такі документи повинні зважати.

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І в нинішніх реаліях у разі, якщо людина дійсно має проблеми зі здоров'ям, то такі документи бажано взагалі постійно носити з собою.

Прийом медичних довідок на ВЛК: адвокатка пояснила, як захистити свої права
Закон про мобілізацію / фото: Главред

"Якщо з якихось причин людина досі не пройшла ВЛК, то їх тим більше треба носити з собою. Бо якщо її зупинять на вулиці та відправлять на ВЛК за "пришвидшеною" процедурою, то, в першу чергу, потрібно мати такі документи з собою. Люди, які дійсно мають проблеми зі здоров'ям, в переважній більшості вже всі займалися цими питаннями, і за час воєнного стану дехто вже і неодноразово проходив ВЛК, щоб підтвердити тимчасову непридатність", - каже адвокатка.

Хто така Лідія Карплюк

Лідія Романівна Карплюк - адвокат, партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & partners". Стаж адвокатської діяльності більше 7 років. Проживає та практикує у Києві.

За словами Карплюк, у разі, якщо, наприклад, на документи, що підтверджують проблеми зі здоровʼям, не зважають і у висновку ВЛК буде написано, що особа придатна, людина завжди має можливість:

  1. Оскаржити цей висновок в адміністративному порядку, до ВЛК вищого рівня (регіону, чи навіть до Центральної ВЛК).
  2. Після оскарження в адміністративному порядку можна також можна звертатися до суду, або без оскарження в адміністративному порядку одразу оскаржувати до суду.

Як пояснює адвокатка,в ході процедури оскарження в адміністративному порядку до ВЛК вищого рівня переглядають ті медичні документи, на підставі яких було складено відповідний висновок, в тому числі, людину можуть направити на повторний огляд.

"Коли ж подається позов до суду, то суд не досліджує змістовно медичну документацію та діагнози, а перевіряє дотримання визначеної нормативно-правовими актами процедури. Однозначно, якщо військовозобов'язаний не згоден з висновком ВЛК, який він отримав у підсумку медичного огляду, то його треба оскаржувати", - резюмувала адвокатка.

Мобілізація в Україні - що відомо

Нещодавно в Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію. Тепер дія воєнного стану триватиме до 7 лютого 2025 року.

Як повідомляв Главред, в Україні не всі студенти звільняються від мобілізації. Зазначається, що існують винятки, за якими деякого можуть мобілізувати.

Також і бронювання зазнало змін. Тепер у деяких компаній можуть відібрати статус "критичних".

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