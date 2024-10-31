Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росія має бути присутня: в Україні поставили крапку стосовно другого Саміту миру

Даяна Швець
31 жовтня 2024, 11:32
65
Ми ніколи не підтримаємо мирні угоди за рахунок України, підкреслили в МЗС.
Росія має бути присутня: в Україні поставили крапку стосовно другого Саміту миру
В МЗС прокоментували присутність РФ на Саміті миру / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео на YouTube

Найголовніші тези глави МЗС:

  • РФ має бути присутня на другому Саміті миру
  • Необхідно розробити план повернення до України полонених і депортованих осіб

Для того, щоб виробити принципи тривалого миру в Україні, представників Росії варто запросити на другий Саміт миру. Про це глава МЗС Андрій Сибіга заявив у Монреалі на міністерській конференції з питань людського виміру Формули миру.

"Так, ми підтримуємо запрошення представників Росії на другий Саміт миру, але ніколи не підтримаємо мирні ініціативи, розроблені без залучення України та за її спиною. Ми ніколи не підтримаємо мирні угоди за рахунок України. Ми ніколи не підтримаємо мирну угоду, яка не покарає порушників", - сказав Сибіга.

відео дня

Він переконаний, що "непокаране зло повертається більшим".

"На жаль, українці розуміють це краще, ніж будь-хто інший", - зазначив міністр.

Глава МЗС також виступив з закликом до учасників конференції "спільно спинити це зло раз і назавжди". Адже, як підкреслив Сибіга, важко знайти у світі інший народ, який би прагнув миру сильніше, ніж українці.

Росія має бути присутня: в Україні поставили крапку стосовно другого Саміту миру
План Перемоги Зеленського / Инфографика: Главред

"Але мир за будь-яку ціну - це не мир, а капітуляція, окупація, депортації й тортури. Україна ніколи не погодиться на це", - наголосив Сибіга.

Також очільник МЗС прокоментував свої очікування щодо конференції з питань людського виміру Формули миру. Міністр сподівається, що вона виробить конкретні кроки стосовно повернення до України полонених і депортованих осіб.

"Сподіваюся, що за результатами цієї конференції ми розробимо конкретні рішення й визначимо конкретні сторони, спроможні систематично й ефективно домагатися повернення наших дітей додому", - зазначив глава МЗС.

Хто такий Андрій Сибіга?

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

Підсумовуючи, Сибіга констатував, що чинна міжнародна система продемонструвала неспроможність зробити це.

"Ми мусимо полагодити її", - резюмував Сибіга.

Закінчення війни в Україні - що відомо

Як передавав Главред аналітику ISW, Кремль не впевнений, що війна в Україні закінчиться за 2 роки. Керівництво РФ намагається підготуватися до виборчої кампанії до Держдуми у вересні 2026 року, однак перспективи дуже не ясні.

Водночас політичний оглядач Іван Яковина висловив припущення, що Путін сам виведе війська з України, адже РФ на межі. Може повторитися сценарій із виведення військ, як це було в Афганістані.

Напередодні президент Сербії Олександр Вучич поцікавився у Путіна щодо припинення вогню. Як йдеться в заяві, від своїх намірів захопити Україну Путін не відмовився..

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ Володимир Зеленський війна Росії та України мирні переговори з Росією Саміт миру Андрій Сибіга
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україну накриє арктичне повітря: коли буде сильне похолодання

Україну накриє арктичне повітря: коли буде сильне похолодання

11:49Синоптик
Попри домовленості Польща знайшла причину не передавати Україні МіГ-29 - Зеленський

Попри домовленості Польща знайшла причину не передавати Україні МіГ-29 - Зеленський

11:40Україна
Гороскоп на листопад: Стрільця чекають страхи, Риб – криза, Водолія та Лева – гроші

Гороскоп на листопад: Стрільця чекають страхи, Риб – криза, Водолія та Лева – гроші

10:00Гороскоп
Реклама

Популярне

Більше
Молодик у листопаді: на 2 знаки зодіаку чекає неймовірний грошовий успіх

Молодик у листопаді: на 2 знаки зодіаку чекає неймовірний грошовий успіх

"Годен" за комісією, а у частини - не беруть: що робити військовозобов'язаному

"Годен" за комісією, а у частини - не беруть: що робити військовозобов'язаному

Залишився тиждень. Попереду неминуча катастрофа?

Залишився тиждень. Попереду неминуча катастрофа?

Південна Корея виправила заяву про артснаряди для України: у чому причина

Південна Корея виправила заяву про артснаряди для України: у чому причина

Наближається сильне похолодання: які регіони заливатиме дощами

Наближається сильне похолодання: які регіони заливатиме дощами

Останні новини

11:51

"Спочивай з миром, хлопче": зірка "Щоденників вампіра" вперше виходить заміж

11:49

Україну накриє арктичне повітря: коли буде сильне похолодання

11:40

Попри домовленості Польща знайшла причину не передавати Україні МіГ-29 - Зеленський

11:36

"Виклик прийнято": Євген Клопотенко уклав парі з Валерієм Залужним

11:32

Росія має бути присутня: в Україні поставили крапку стосовно другого Саміту миру

Відстрочка від мобілізації та нюанси проходження ВЛК: інтервʼю з адвокаткоюВідстрочка від мобілізації та нюанси проходження ВЛК: інтервʼю з адвокаткою
11:22

Водіям на замітку: чим відрізняється бензин А-95 від А-95 "преміум"

10:54

Путін сам виведе війська з України, РФ на межі: Яковина назвав умову

10:52

"Тут закінчився Брюс": дружина Вілліса вперше розповіла, з чого почалася його деменція

10:25

Пристебнути паски безпеки: в листопаді Україну накриють сильні магнітні бурі

Реклама
10:15

Операція ЗСУ на Курщині може закінчитися раніше: генерал попередив про небезпеку

10:06

Як використовувати старі газети: 5 корисних ідей

10:00

Гороскоп на листопад: Стрільця чекають страхи, Риб – криза, Водолія та Лева – грошіВідео

09:52

Зеленський звільнив Костіна з посади генпрокурора

09:40

Вирішать одразу кілька проблем: Україна розробляє нові боєприпаси для БПЛА

09:24

Окупований Бердянск "накрили" масштабні вибухи: РФ визнала влучання - деталі

09:16

Карта Deep State онлайн за 31 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:12

Знову не в ті двері: путініста Кіркорова "скасовують" у РФ - причина

09:05

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за ніч 31 жовтня (оновлюється)

08:56

РФ завдала жорсткого удару і націлилась на важливий міст: скільки цілей знищено

08:40

"Доля цієї війни вирішується": експерт назвав ключову битву осені - це не Донбас

Реклама
08:34

Удар РФ по будинку в Харкові: кількість поранених різко зросла, є загиблийФото

08:26

Міс Всесвіт 2024: хто представляє Україну

08:17

З технікою та вогневою підтримкою: окупанти планують наступати в Запоріжжі

08:10

Чому США ніколи не погодяться передати Україні "Томагавки"Погляд

08:04

"Ми з чоловіком насолоджуємося": Наталя Могилевська вирушила на відпочинок із сім'єю

07:50

Онука Боярського влаштувала безсоромні танці та ледь усе не впустила

07:27

Кремль не впевнений, що війна в Україні закінчиться за 2 роки - ISW

06:22

В Києві пролунали вибухи: є падіння уламків та загорання - деталі

06:10

Залишився тиждень. Попереду неминуча катастрофа?Погляд

05:57

Гороскоп на завтра 1 листопад: Овнам - божевільний день, Водоліям - незабутні враження

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти змію

05:00

Яке сьогодні свято 31 жовтня 2024: що варто зробити цього дня

04:35

Буде сяяти, як нова: чим відмити шви між плиткою в домашніх умовах

04:03

Жучки в крупі зникнуть назавжди: дивовижний спосіб, який врятує продукт

03:36

Як прибрати плями з дивана: неочікуваний засіб відчистить все до ідеалу

03:00

Загроза перенесення війни за Дніпро: РФ збирає ударний кулак на півдні – експертВідео

02:30

Як видалити плісняву з жалюзі: знадобиться лише один "копійчаний" засіб

02:00

"Гостьовий шлюб": зрадниця Регіна Тодоренко заговорила про колапс у відносинах

01:48

Як відмовитися від висновку ВЛК: адвокат назвала простий порядок дійВідео

01:30

Мамині гени: Ріанна показала своїх малюків від відомого репера

Реклама
01:00

Прийом медичних довідок на ВЛК: адвокатка пояснила, як захистити свої права

00:50

Війська КНДР кидають у бій проти Сил оборони України: Кислиця назвав терміниВідео

00:22

РФ окупувала Селидове та ще два села: в DeepState розповіли, де просунувся ворог

00:18

Акторові-путіністу з "Каменської" винесли вирок за наркотики в трусах

30 жовтня, середа
23:25

Частина пенсіонерів може частково або повністю втратити виплати: хто і чому

23:21

КАБ РФ у Харкові знищив під'їзд житлового будинку: загинула дитина, багато пораненихФотоВідео

23:17

Скандал P.Diddy: у мережі злили фото з однієї з гулянок, де він гаряче зчепився з Джей Ло

23:03

Влупив майже 7-бальний шторм: Україну атакувала дуже потужна магнітна буря

22:57

Росія накопичила сотні ракет і готується до удару: названо можливий термін

22:54

Вучич "тет-а-тет" поцікавився у Путіна щодо припинення вогню: що той відповів

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти