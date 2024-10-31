Росія має бути присутня: в Україні поставили крапку стосовно другого Саміту миру

Ми ніколи не підтримаємо мирні угоди за рахунок України, підкреслили в МЗС.

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В МЗС прокоментували присутність РФ на Саміті миру / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео на YouTube

Найголовніші тези глави МЗС:

РФ має бути присутня на другому Саміті миру

Необхідно розробити план повернення до України полонених і депортованих осіб

Для того, щоб виробити принципи тривалого миру в Україні, представників Росії варто запросити на другий Саміт миру. Про це глава МЗС Андрій Сибіга заявив у Монреалі на міністерській конференції з питань людського виміру Формули миру.

"Так, ми підтримуємо запрошення представників Росії на другий Саміт миру, але ніколи не підтримаємо мирні ініціативи, розроблені без залучення України та за її спиною. Ми ніколи не підтримаємо мирні угоди за рахунок України. Ми ніколи не підтримаємо мирну угоду, яка не покарає порушників", - сказав Сибіга. відео дня

Він переконаний, що "непокаране зло повертається більшим".

"На жаль, українці розуміють це краще, ніж будь-хто інший", - зазначив міністр.

Глава МЗС також виступив з закликом до учасників конференції "спільно спинити це зло раз і назавжди". Адже, як підкреслив Сибіга, важко знайти у світі інший народ, який би прагнув миру сильніше, ніж українці.

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"Але мир за будь-яку ціну - це не мир, а капітуляція, окупація, депортації й тортури. Україна ніколи не погодиться на це", - наголосив Сибіга.

Також очільник МЗС прокоментував свої очікування щодо конференції з питань людського виміру Формули миру. Міністр сподівається, що вона виробить конкретні кроки стосовно повернення до України полонених і депортованих осіб.

"Сподіваюся, що за результатами цієї конференції ми розробимо конкретні рішення й визначимо конкретні сторони, спроможні систематично й ефективно домагатися повернення наших дітей додому", - зазначив глава МЗС.

Хто такий Андрій Сибіга? Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

Підсумовуючи, Сибіга констатував, що чинна міжнародна система продемонструвала неспроможність зробити це.

"Ми мусимо полагодити її", - резюмував Сибіга.

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