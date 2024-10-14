РФ просунулася біля 6 населених пунктів на Донеччині та Курщині - DeepState

У Курській області росіяни мають територіальні успіхи біля Ольгівки та Крем’яного, зазначили аналітики DeepState.

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Росіяни просунулися на Донбасі та Курщині / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська ЗС України

Російські окупанти проснулися біля біля шести населених пунктів на Донеччині. Також ворог мав територіальні успіхи у Курській області РФ. Про це повідомили аналітики DeepState.

За даними аналітиків, війська РФ досягли певних успіхів біля Вугледара та Часового Яру. У Курській області росіяни мають просування біля Ольгівки та Крем’яного.

"Ворог просунувся біля Калинівки, Часового Яру, Григорівки, Вугледара, Ольгівки (Курської області РФ - Главред), Крем'яного (Курської області РФ - Главред), в Цукуриному та Золотій Ниві", - йдеться у повідомленні.

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Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 08:00 14 жовтня на Краматорському напрямку точилося три бої у районах Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку українські захисники відбили чотири атаки РФ в районах Торецька та Щербинівки.

Як зазначили військові, на Покровському напрямку українські захисники відбили 25 ворожих штурмів поблизу Сухого Яру, Лисівки, Проміня та Селидового.

На Курахівському напрямку найбільш напружена ситуація. Сили оборони відбивали 39 атак противника біля Желанного Другого, Кремінної Балки, Ізмайлівки, Новоселидівки, Курахівки, Гірника, Максимільянівки, Костянтинівки та Катеринівки.

"На Времівському напрямку ворог двічі наступав поблизу Золотої Ниви", - зазначили у Генштабі.

Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, армія РФ здійснила нову спробу атакувати ЗСУ на Бердянському напрямку, що підтверджує наміри Кремля посилити штурмові дії на Півдні. Військовий оглядач Денис Попович повідомив, що противнику вдалося досягти певних тактичних успіхів, але для рішучого просування сил у нього поки недостатньо.

Також російські окупанти нещодавно просунулися в районі Торецька. Проте Силам оборони України вдалося відновити позиції на Покровському напрямку біля Селидового, стверджує Інститут вивчення війни.

Як повідомляв Главред, російські окупанти зосереджують сили біля міста Селидове на Покровському напрямку. Генштаб ЗСУ повідомляє, що там відбулося 12 боїв.

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