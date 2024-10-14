Військам РФ поставили дві 'задачі' на Куп'янському напрямку: боєць розкрив деталі

Окупантам поставили завдання взяти важливий населений пункт.

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Окупанти "хочуть" захопити Куп'янськ-Вузловий і вийти на лівий берег річки Оскіл - військовослужбовець / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, DeepState

Російські окупаційні війська намагаються вийти на лівобережжя річки Оскіл у Куп'янському районі Харківської області і там закріпитися. Також їм поставили завдання в короткі терміни захопити важливий населений пункт Куп'янськ-Вузловий. Про це заявив командир батальйону Ахіллес 92-ї Окремої штурмової бригади Юрій Федоренко.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що росіяни намагаються докласти максимальних зусиль, щоб вийти до Оскола і захопити там плацдарм.

Крім того, їм поставили завдання окупувати Куп'янськ-Вузловий.

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"Куп'янськ-Вузловий - це таке важливе місце для окупанта. Їм поставили завдання: взяти його в короткі терміни", - сказав Федоренко.

Також він додав, що ворог під час своїх атакувальних дій здійснює комбіновані атаки, які включають застосування штурмових груп і бронетехніки.

"Найбільша атака, яку відбивав "Ахіллес" спільно з іншими батальйонами, - це 50 одиниць техніки, які виїхали одномоментно. Вдалося знищити майже все. Лише нашому підрозділу вдалося спалити 20 машин і ще 20 - підбити", - наголосив Юрій Федоренко.

Що відбувається на Куп'янському напрямку - новини за темою:

Російські війська спробують вийти до східного берега Оскіл, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

Згідно з їхніми оцінками, ворог планує створити там оборонний фронт, і надалі вивільнити сили та перекинути підрозділи вже на інші напрямки.

Ворожі ДРГ уже виходили до Оскола, зазначив офіцер ЗСУ з позивним "Алекс".

Росіянам вдалося просунутися на певних ділянках фронту. Обставини вимагають ухвалення потрібних рішень.

Війська РФ просунулися на Харківщині, бої йшли за кілька кілометрів від Куп'янська, раніше йшлося у звіті Інституту вивчення війни.

За даними аналітиків, росіяни зайшли до населеного пункту Петропавлівка, який розташований на схід від Куп'янська.

Куп'янськ - головна ціль окупантів у Куп'янському районі / Інфографіка: Главред

Що відомо про Куп'янськ і чому місто дуже важливе Куп'янськ - адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківщини. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнене від російських окупантів, пише Вікіпедія. При цьому окупанти досі продовжують тиск на Куп'янському напрямку.

Як пише Forbes, на південь від міста розташоване селище Куп'янськ-Вузловий, яке є великим залізничним вузлом - там сходяться гілки залізниці на п'яти напрямках. Північніше - на російські Бєлгород і Валуйки. На південний схід - на окуповані Сватове - Рубіжне - Попасну. Південно-західніше - на деокупований Святогірськ. На північний захід - на Харків. Спікер Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш у часи, коли був началником пресслужби ОСУВ "Хортиця", казав, що Куп'янськ-Вузловий і сам Куп'янськ важливі для росіян насамперед як логістичний хаб. За його словами, на базі міста окупанти, по-перше, можуть розмістити склади, ресурсні бази, штаби, військовослужбовців. По-друге, вони можуть створити там плацдарм для подальших наступів.

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