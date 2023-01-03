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"Ворог по трупах своїх намагається просуватися": Залужний назвав найскладніший напрямок на війні

3 січня 2023, 19:31
За словами Валерія Залужного, ЗСУ на Донецькому напрямку вдалося утримати позиції навколо Авдіївки і продовжити контрнаступальні дії.
Валерій Залужний, українські військові, ЗСУ
Валерій Залужний / Офіс президента України, 59-а ОМПБр Якова Гандзюка

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний зробив нову заяву щодо війни в Україні.

Як повідомляється в Telegram головнокомандувача, Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

В ході переговорів Залужний назвав найскладніший напрямок фронту.

"Важкі бої ведуться на рубежі Сватове-Кремінна, а також у напрямку Лисичанська. Найбільш складна ситуація залишається на ділянці Соледар-Бахмут-Майорськ. Там ворог фактично по трупах своїх намагається просуватися вперед, але підрозділи Сил оборони ціною надзусиль стримують ворожий наступ", - заявив Залужний.

За словами Валерія Залужного, ЗСУ на Донецькому напрямку вдалося утримати позиції навколо Авдіївки і продовжити контрнаступальні дії.

"Ми надійно тримаємо оборонні рубежі на Запорізькому напрямку і докладаємо зусиль для захисту від ворожих обстрілів Херсона, насамперед мирних жителів і об'єктів критичної інфраструктури міста. Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь повністю контролюється", - підкреслив Головнокомандувач ЗСУ.

Війна Росії проти України

Американський дипломат, колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер вважає, що війна триватиме протягом 2023 року.

Реальні переговори між Києвом і Москвою можуть відбутися в разі поразок окупантів на полі бою. Але для цього ЗСУ слід розбити війська РФ.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав, що ЗСУ продовжують просування в регіоні. Українські війська встановили вогневий контроль над стратегічною трасою Сватове-Кремінна. З цієї причини окупанти стикаються з серйозними проблемами в логістиці.

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник вважає, що як тільки промерзне грунт, війська РФ підуть на Харків, щоб знову спробувати захопити місто. За його словами, вони будуть атакувати силами мобілізованих. ЗСУ збираються відбивати ворожу атаку.

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війна в Україні Валерій Залужний війна Росії та України
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