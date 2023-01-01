Залужний готує "котел": Піонтковський розповів деталі великого контрнаступу ЗСУ

Ключові бої на українському фронті можуть відбутися у січні та лютому.

Залужний планує створити на фронті великий котел для окупантів / Колаж фото 1 ОБрСпН імені Івана Богуна, скріншот з відео

Ключові бої на українському фронті відбудуться у січні та лютому. Бійці ЗСУ підуть у великий контрнаступ. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний готується до створення величезного "котла" для росіян. Про це заявив російський політолог та публіцист Андрій Піонтковський, повідомляє УНІАН.

Він переконаний, що ініціатива буде лише на боці української армії, до того ж у росіян є слабке місце.

"В української армії ініціатива. Є дуже слабке місце у російській обороні. Це лінія Мелітополь - Бердянськ з перспективою створення величезного котла. Ось, отримавши той набір озброєння, який сформував Залужний, в українців не просто великі шанси, а дуже серйозна ймовірність втілити цей наступ, який вирішить результат війни", - сказав Піонтковський.

Але йти в потужний наступ потрібно тоді, коли ґрунт добре промерзне. У березні вже почнеться відлига, тому це ускладнить пересування важкої техніки.

Ситуація на Донбасі

Раніше повідомлялося - українські військові просунулися на фронті біля Кремінної в Луганській області - це місто має стратегічне значення для подальшої наступальної операції на Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Сватове.

Глава ГУР Кирило Буданов заявив про те, що російські окупанти вже 8 місяців намагаються досягти результатів у Донецькій області та захопити місто Бахмут. Вони тероризують мирних жителів і продовжать щоденні обстріли міста.

Бахмут має дуже вигідне розташування з військової точки зору. Через це російські окупанти не відступають від міста.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області. Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

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