Армія України контролює вогнем трасу Кремінна-Сватове, на неї виходять ССО - Гайдай

Успіхи ЗСУ в Луганській області значно ускладнили логістику російських окупантів у регіоні, сказав керівник військової адміністрації Сергій Гайдай

На трасу Р-66 Кремінна-Сватове вже іноді виходять наші бійці ССО - Гайдай / Колаж 93 ОМБр, Суспільне

Сили оборони України поступово звільняють свої території на напрямку Сватове-Кремінна в Луганській області. Встановлено вогневий контроль над стратегічно важливою трасою Р-66, яка йде з Бєлгородської області через Сватове до Кремінної і Сєвєродонецька. Іноді на неї виходять Сили спеціальних операцій. Ситуація серйозно ускладнила логістику для російських окупантів. Про це заявив керівник обласної військової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай.

Як повідомляє пресслужба Луганської ОВА, він розповів про те, що українські війська продовжують звільняти область. Йде просування на напрямку Сватове-Кремінна.

За його словами, встановлено вогневий контроль над стратегічно важливою трасою Р-66, яка йде Бєлгородською областю РФ через Сватове до Кремінної і Сєвєродонецька. Через це у окупантів серйозні проблеми з логістикою.

"Трасу Р-66 контролюємо вогнем, іноді ССО вдається виходити на неї фізично і знищувати ворожу техніку", - сказав Гайдай.

Також Сергій Гайдай підкреслив, що після звільнення Сватового і Кремінної російська армія оборонятиме Старобільськ. Вже після деокупації росіяни відійдуть на лінію розмежування на період 2014 – лютого 2022 року.

Війна Росії проти України на Донбасі

Представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий раніше заявляв, що окупаційні війська Росії готуються до наступу на Лиманському напрямку.

Сили української оборони героїчно протистоять загарбникам і не дають їм можливості прорвати оборону.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначав, що окупанти РФ зазнають великих втрат у боях за Бахмут, проте не залишають планів щодо захоплення міста. При цьому вони, як і раніше, ставлять перед собою завдання окупувати всю Донецьку область.

Військовий експерт Агіль Рустамзаде вважає, що ЗСУ буде складніше звільнити Донбас, ніж Крим. За словами аналітика, це пояснюється більш щільним розташуванням ворожої логістики в Донецькій і Луганській областях.

Дивіться відео ТСН - як пушкарі ЗСУ зупиняють війська РФ на Донбасі

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