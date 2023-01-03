Росія провалила плани щодо "коридору" до Криму, ЗСУ битимуть ворога по всьому фронту - ГУР

Війська РФ стягують нові сили на північ Криму – вони будують захисні редути на захопленому півострові та лівобережжі Херсонщини, зазначив Андрій Черняк.

Україна битиме по окупантах Росії на всіх захоплених територіях - ГУР / Колаж Міноборони РФ, 1 ОБрСпН імені Івана Богуна

Окупант Росія докладає максимальних зусиль для того, щоб зберегти "коридор" до захопленого Криму. Москві не вдалося його повноцінно запустити і відрізати Україну від Чорного моря. У ситуації, коли Захід постачає зброю, "безпека" російського "коридору" під питанням. ЗСУ завдаватимуть ударів по позиціях окупантів на всіх захоплених територіях. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк.

Як повідомляє Укрінформ, він розповів про те, що наразі російські окупанти старанно працюють над тим, щоб зберегти "сухопутний коридор" до окупованого Криму. Плани щодо оптимального функціонування "коридору" провалилися – поставки ним небезпечні, а удари ЗСУ будуть наноситися по всіх позиціях військ РФ на окупованих територіях.

"У цьому полягала їхня ідея захоплення Донецької області, узбережжя Азовського моря, також в їхніх планах було відрізати Україну від Чорного моря. Але країна-окупант не змогла реалізувати жодних планів в Україні. Враховуючи, що наші закордонні партнери постачають нам нові зразки озброєння, так званий сухопутний коридор до Криму, зрозуміло, не є безпечним. Україна завдаватиме ударів по позиціях росіян на всій окупованій території", - зазначив Черняк.

За його словами, Москва стягує нові війська своїх окупантів на північ захопленого Криму. Вони будують оборонні редути як на півночі півострова, так і на окупованому лівобережжі Херсонської області.

"Вони програють, тому створюють захисні споруди там, де можуть, розуміючи, що їм доведеться вести на цих рубежах бойові дії", - підкреслив Андрій Черняк.

Війна Росії проти України

Американський дипломат, колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер вважає, що війна триватиме протягом 2023 року.

Реальні перемовини між Києвом і Москвою можуть відбутися в разі поразок окупантів на полі бою. Але для цього ЗСУ слід розбити війська РФ.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав, що ЗСУ продовжують просування в регіоні. Українські війська встановили вогневий контроль над стратегічною трасою Сватове-Кремінна. З цієї причини окупанти стикаються з серйозними проблемами в логістиці.

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник вважає, що як тільки промерзне грунт, війська РФ підуть на Харків, щоб знову спробувати захопити місто. За його словами, вони будуть атакувати силами мобілізованих. ЗСУ збираються відбивати ворожу атаку.

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