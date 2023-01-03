Війська РФ знову підуть на Харків і спробують відрізати місто від Києва - бригадний генерал ЗСУ

Російських військ може бути більше, ніж 200 тисяч – однак, окупанти будуть погано озброєні і навчені, вважає начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

Окупанти Росії знову намагатимуться захопити Харків - генерал ЗСУ / Колаж Соцмережі, Міноборони РФ

Окупаційні війська Росії знову підуть на Харків, як тільки промерзне земля. Вони планують використовувати сили погано підготовлених мобілізованих військових. Завдання окупантів - відрізати місто від Києва, щоб ЗСУ не змогли рушити на захід на допомогу столиці. Українські війська відбиватимуть атаку. Про це заявив начальник Харківського гарнізону, бригадний генерал Сергій Мельник.

В інтерв'ю Nos.nl він розповів про те, що очікує на новий наступ армії агресора РФ на Харків, як тільки промерзне грунт. Ворог використає сили погано підготовлених мобілізованих осіб.

За словами Мельника, групи з 10-20 російських окупантів вже перетинають кордон для реалізації завдань з розвідки та диверсій.

Військовий вважає, що як 24 лютого 2022 року, російські окупанти спробують відрізати Харків від Києва. Завдання - не дозволити ЗСУ на Донбасі просунутися на захід для того, щоб допомогти військам у столиці.

Крім того, як вважає генерал, окупанти атакуватимуть в бік Рівного для припинення постачань зброї Україні від Заходу.

Також він припускає, що росіяни можуть задіяти понад 200 тисяч військ. При цьому сили загарбників будуть погано озброєні і підготовлені.

"Не сумніваюся, що росіяни знову підуть на Харків великими силами непідготовленої армії мобілізованих солдатів. Але, як казав генерал Залужний, нам доведеться вбити їх усіх", - підкреслив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник у своєму Telegram-каналі.

Війна Росії проти України

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist раніше заявив, що країна-окупант РФ в період від кінця січня або в березні 2023 року може піти в новий масштабний наступ на Україну. На думку Залужного, ворог здатен спробувати захопити Київ, атакувати на Донбасі або на південному напрямку. Українським військам потрібно більше зброї для реалізації своїх завдань.

Російський терорист Ігор Гіркін висміяв плани Росії щодо захоплення Харкова, Одеси та Миколаєва. За його словами, в окупантів немає сил для реалізації таких завдань.

До Лондона і Рейк'явіка на цей раз справа не дійшла. Але "Ми візьмемо" - прозвучало потужно. Цікаво - хто це "ми"? Хто братиме Київ разом з паном Константиновим?" - підкреслив терорист Гиркин.

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