"Ми не обирали війну": Залужний звернувся до українців

Головнокомандувач ЗСУ також побажав, щоб українська перемога у війні стала "початком розквіту України і кінцем для Росії".

Валерій Залужний / president.gov.ua

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний звернувся до українців напередодні новорічних свят. Він нагадав, що це не Україна обрала війну, але вона прийняла бій.

"Ми не вибирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. На наших плечах і плечах наших рідних - важкі випробування, біль і страждання. Це Різдво має присмак сліз і колір крові. Однак нам вистачить сил здолати ворога", - заявив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ також побажав, щоб українська перемога у війні стала "початком розквіту України і кінцем для Росії".

"У боротьбі народжується нація. Нехай вас, рідні, береже Господь", - підкреслив він.

На даний момент російська армія намагається всіма силами поставити війну в Україні "на паузу". Як зазначає Валерій Залужний, щоб домогтися цього, окупанти обстрілюють мирне населення і розтягнули лінію фронту, щоб виснажити ЗСУ, але ці способи не вирішують їх головної стратегічної проблеми.

За словами Головнокомандувача ЗСУ, зараз Росії доводиться думати про те, як вийти з цієї ситуації (війни в Україні).

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