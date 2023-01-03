Війна продовжуватиметься протягом 2023 року, для перемовин ЗСУ мають розбити війська РФ - Волкер

Київ висунув Москві дуже справедливі умови для проведення діалогу щодо завершення війни проти України, зазначив американський дипломат Курт Волкер.

Поразки військ РФ на полі бою змусять Москву вести перемовини з Києвом - Волкер / Колаж УНІАН, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Агресор Росія може піти на реальні перемовини з Україною для завершення війни за умови подальших поразок окупантів на полі бою. Зараз Москва не готова йти на діалог. Війна продовжиться протягом 2023-го року - ЗСУ потрібно розбити війська РФ для посилення тиску на противника і примусу його до повноцінного перемовного процесу. Про це заявив колишній спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер.

В інтерв'ю Еспресо він розповів про те, що Україна може примусити Росію до початку реальних перемовин, але для цього потрібні поразки російської армії на полі бою. Наразі Москва не готова погоджувати умови для запуску дипломатичного процесу з метою завершення бойових дій.

За словами Волкера, Київ висунув Москві абсолютно справедливі умови перемовин - вони включають основу майбутньої безпеки (в тому числі, енергетичні та продовольчі аспекти), повне виведення окупаційних військ з території України і відповідальність за скоєні російською армією злочини.

Як вважає дипломат, війна протягом 2023-го року триватиме. ЗСУ повинні розбити війська РФ, що примусить її до ведення реального діалогу.

"Все це обґрунтовані очікування від України. Зараз Росія не має наміру погоджувати їх (перемовини, - ред). Протягом року війна триватиме, сили росіян повинні бути розбиті, оскільки ми бачимо, що це посилить тиск на Росію і примусить їх до реальних перемовин", - підкреслив Курт Волкер.

Війна Росії проти України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше заявив, що країна-окупант РФ не має наміру зупинятися і збирається продовжувати вести війну проти України.

За його словами, в такій ситуації Заходу слід посилити військову підтримку української держави.

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що сили оборони України здатні переломити хід бойових дій на Донбасі. Однак для цього українським військам потрібно більше реактивних систем залпового вогню типу HIMARS і MLRS.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Україні для виходу на свої кордони 1991 року в 2023 році потрібні далекобійні ракети. Зокрема, на його думку, Україні слід надати ракети з дальністю пуску 200-300 кілометрів.

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