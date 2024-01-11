Ворог перекидає нові частини: у ГУР назвали кількість військ РФ Україні

Велика кількість військ на наших територіях дозволяє РФ проводити ротацію, пояснив Вадим Скібіцький.

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Вадим Скібіцький назвав чисельність військ РФ в Україні / колаж фото Міноборони РФ, Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Війська РФ в Україні налічують 462 тисяч осіб, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Крім того, на тимчасово окупованих українських територіях розміщено 35 тисяч осіб, підкреслив він в інтерв'ю для подкасту "(не)Безпечна країна" на "Українській правді".

"Така кількість військ на наших територіях дозволяє росіянам проводити ротацію: відводити ті частини і підрозділи, які втратили боєздатність – де чисельність особового складу менше 50%, в тилові райони. А після відновлення і поповнення вони знову виходять на лінію фронту", – зазначив представник ГУР.

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Він також заявив, що оборонна промисловість Росії здатна виробляти 2 мільйони боєприпасів на рік. Йдеться про снаряди 122 і 152 мм.у той же час повністю забезпечити потреби російської армії промисловість Росії в 2023 році не змогла, дефіцит склав близько півмільйона снарядів.

За даними розвідки, спочатку росіяни возили снаряди з Білорусі, потім закуповували їх в Ірані, а після пішли великі партії боєприпасів з Північної Кореї.

Скібіцький вказав, що в 2024 році Росія планує збільшити виробництво боєприпасів, але має ряд проблем, пов'язаних з нестачею складових елементів, кваліфікованого персоналу і виробничих потужностей.

"Наша оцінка - в Росії буде залишатися дефіцит на такому ж рівні 500 тисяч боєприпасів і вона буде намагатися десь їх знайти", – підсумував він.

Раніше в ГУР оцінили ризик розв'язання нової війни і назвали головну мету РФ в Україні. На сьогодні РФ не може повністю захопити Донецьку і Луганську області, підкреслив Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ оцінили плани РФ. Втілення планів агресора Росії потребує чимало часу і фінансово-економічних ресурсів, сказав заступник начальника ГУ Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що окупанти Росії прагнуть захопити Соледар Донецької області. Росіяни намагаються прорвати оборону Збройних сил України, але безуспішно.

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