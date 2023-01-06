Путін битиметься за Крим: російський політик пояснив, чому диктатор відмовиться від Донбасу

Виходячи з військової логіки, російській армії буде простіше утримати Донбас.

Путін буде битися за Крим до останнього / колаж фото скріншот з відео

Російський диктатор Володимир Путін може відмовитися від Донбасу, але за Крим буде битися до останнього. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський опозиціонер, ексдепутат Держдуми РФ Геннадій Гудков.

Він уточнив, що російській армії буде легше утримати Донбас з військової точки зору. Однак диктатору важливий Крим з точки зору утримування влади.

"З військової точки зору зручніше битися за частину Донбасу, адже це простіше по логістиці і всьому іншому. Але з точки іміджу, Путін буде більше битися за Крим, оскільки повернення Криму до складу України буде для нього смертельним ударом. Тому, виходячи з військової логіки, біля Донецька і Луганська йому буде простіше тримати позиції, але з точки зору утримання влади він буде битися в основному за Крим", - сказав Гудков.

Звільнення Криму

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк розповів, що Росія стягує на північ Криму нові військові підрозділи. Загарбники розуміють, що їм потрібно готуватися до контрнаступу ЗСУ, тому всюди розміщують захисні споруди.

Тим часом росіяни панікують через потужну "бавовну" в Криму. Пізно ввечері 4 січня у тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи, після чого виникла масштабна пожежа. Подія сталася в районі мису Фіолент.

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан зазначає, що Сили оборони України вже готові просуватися в бік Азовського моря і перерізати так званий "сухопутний коридор" до Криму. Але немає сенсу наступати, доки не промерзне ґрунт. Є проблеми і з озброєнням. Як тільки ЗСУ отримають потрібну зброю, почнеться рух до Азовського моря. Операція зі звільнення Криму очікується після лютого-початку березня.

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