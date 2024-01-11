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У ГУР оцінили ризик розв'язання нової війни й назвали головну мету РФ в Україні

Олексій Тесля
11 січня 2024, 08:56
На сьогодні РФ не може повністю захопити Донецьку і Луганську області, підкреслив Вадим Скібіцький.
Кремль Вадим Скібіцький
Вадим Скібіцький оцінив плани Кремля / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

Країна-агресор РФ не змогла досягти своїх стратегічних цілей в Україні щодо захоплення ключових регіонів, тому окупанти постійно продовжують ці терміни, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

На сьогодні дії на фронті не дозволяють російським окупантам досягти повного захоплення Донецької та Луганської областей, підкреслив він у подкасті на Українській правді.

При цьому представник військової розвідки зазначив, що одним з основних завдань Кремля зараз залишається утримання захоплених українських територій.

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Загроза відкриття РФ нового фронту

Водночас він вважає, що Росія не зможе атакувати ще одну країну в Європі, поки її війська перебувають на території України.

"Поки ми стримуємо агресію Російської Федерації, таких можливостей (відкриття другого фронту — ред.) у Росії немає. Вони не мають стратегічних резервів. Дивіться, ту ж саму протиповітряну оборону, підрозділи вони передислокували з Далекого Сходу, з півночі, з північних регіонів, для того, щоб посилитися і в Криму, і посилитися вздовж кордону з нашою державою. Це перше", - заявив співрозмовник.

Він каже, що за прогнозом ГУР, у РФ на сьогоднішній день немає можливості провести стратегічну сухопутну наступальну операцію проти однієї з держав.

"Весь ресурс сухопутного компонента зараз націлений і знаходиться на нашій території. Щодо можливості нанесення якихось окремих ударів, дальньої авіації, стратегічної авіації, це вже інше питання. Є виклик, але прямої загрози, що завтра почнеться війна в країнах Балтії немає. Там немає вже ким воювати, просто-напросто", - додав Скібіцький.

Хто такий Вадим Скібіцький

Вадим Скібіцький – генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

Війна в Україні

Нагадаємо, політичний і економічний експерт Тарас Загородній підкреслив, що заморозка війни була б лише паузою перед Новим наступом Росії на Україну. Країна-агресор залишається непохитною у своїй меті знищення України і вимагатиме визнання окупованих територій.

Раніше повідомлялося, що окупанти змінили тактику під Бахмутом. Російські загарбники по-новому штурмують українські позиції на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, Залужний, Умеров і Сирський побували біля Куп'янська. Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський доповів про ситуацію навколо Куп'янська, де Сили оборони відбивають атаки російських окупантів.

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Вадим Скібіцький війна Росії та України
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