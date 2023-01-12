Збільшити чисельність армії до 1,5 млн і вести затяжну війну: у Генштабі ЗСУ оцінили плани РФ

Втілення планів агресора Росії потребує чимало часу і фінансово-економічних ресурсів, сказав заступник начальника ГУ Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Росії навряд чи вдасться збільшити чисельність своєї армії в поставлені Москвою строки - Громов / Колаж УНІАН, пресслужба ОК Південь

Окупант Росія будує плани щодо збільшення чисельності своїх військ до 1,5 млн осіб і створення як мінімум 20 нових дивізій. Такі заяви свідчать про намір загарбників вести затяжну війну і готуватися до масштабних бойових дій. Однак для реалізації завдання їм знадобиться чимало часу і ресурсів, тому вкрай сумнівно, що їм вдасться досягти своїх цілей. Про це заявив заступник начальника Головного управління Генерального штабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов.

Під час брифінгу Міноборони у четвер, 12 січня, він прокоментував плани Росії значно збільшити чисельність своїх військ – до 1,5 млн осіб і сформувати мінімум 20 нових дивізій.

Згідно з даними представника Генштабу, подібні плани вказують на наміри окупантів вести тривалу війну і бойові дії великого масштабу.

Однак генерал також пояснив, що реалізація таких завдань потребує чимало часу і грошових ресурсів. Причому вплив факторів, серед яких серйозні втрати особового складу та військової техніки, вплив міжнародних санкцій та аналіз роботи військ з 2016 року, вказують на нездатність окупантів досягти своїх цілей у поставлені терміни.

"Водночас значні втрати в особовому складі і озброєнні, і техніці, дії міжнародних санкцій, а також аналіз формування з'єднань і військових частин країни-агресора з 2016 року і до теперішнього часу викликає сумніви, що плановані організаційно-штатні заходи ворогом будуть завершені в певні терміни", - підкреслив Олексій Громов.

Війна Росії проти України

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що країна-агресор Росія найближчими місяцями може піти ва-банк.

На його думку, у окупантів більше немає ресурсів, щоб затягувати війну. У такій ситуації на Україну чекають складні і вирішальні 2-3 місяці.

Заступник начальника Головного оперативного управлінь Генштабу ЗСУ Олексій Громов сказав, що війська РФ, згідно з прогнозами, найближчим часом намагатимуться повністю захопити Донецьку область. Потім окупанти можуть спробувати взяти лівобережну частину Запорізької області. При цьому зберігається загроза нанесення Москвою ракетних ударів по енергетичній та іншій інфраструктурі України.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що окупанти Росії прагнуть захопити Соледар Донецької області. Росіяни намагаються прорвати оборону Збройних сил України, але безуспішно.

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