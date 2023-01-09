"РФ вже готова тікати з Криму і Донбасу": Подоляк розповів, як з України виганятимуть окупантів

Потрібно зараз дійти до кінця у війні з Росією, щоб не залишати цю проблему нашим дітям, наголосив радник керівника Офісу президента України.

Подоляк розповів, як з України виганятимуть окупантів/ Офіс президента України, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Російські окупанти втечуть з Криму, як тільки півострів перейде під повний вогневий контроль України. А це можливо після звільнення території Луганської, Донецької чи Запорізької області.

Про це розповів радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю телеканалу "Рада" у межах загальнонаціонального телемарафону. Проте він не береться прогнозувати, які території України будуть звільнені спочатку – Донбас чи Крим, але наголошує, що питання звільнення воєнним шляхом повинні коментувати Генштаб або Верховний головнокомандувач.

Подоляк зазначає, що після того, як Крим перейде під тотальний вогневий контроль України, росіяни тікатимуть звідти. Він розповів, що звільнення півострова – це питання часу. За його словами, "це може бути квітень, травень, червень" 2023 року.

У той же час він наголошує, що у війні з Росією потрібно дійти до кінця, щоб ця проблема не залишилася наступним поколінням.

"Тому що ми маємо це вирішити, а не наші діти. Не треба, щоб наші діти через кілька років заплатили ще одну ціну. Щоб вони потім вмирали за право держави існувати. Або ми маємо шукати собі інше місце життя, бо тоді України не буде. Росія вже готова тікати. Просто вони ще не вийшли зі стану алкогольного сп'яніння. У них буде вибір – або тікати, або вмирати", – зазначає Подоляк.

Раніше Подоляк анонсував "цікаві" процеси у РФ у найближчі 4 місяці. Він розповів, що у країні-агресорці Росії зросла кількість правопорушень поблизу кордонів з Україною. Зокрема, у РФ розпочалися внутрішні саботажі. За його словами, ця кількість саботажу буде лише наростати. Збільшуватиметься партизанський та диверсійний рух.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що російське різдвяне "перемир'я" було черговою спробою маніпулювати дипломатією з боку Кремля. Президент зазначив, що після всіх обстрілів, які окупанти здійснили на Різдво, подібні рішення країни-агресора вже не спрацюють ніколи.

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