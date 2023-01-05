Наступ ЗСУ від Криму до Донбасу і перемога над РФ: у ГУР розкрили деталі прогнозу Буданова

Україна здобуде перемогу у війні з Росією в 2023 році – вплив трьох ключових факторів дозволяє розраховувати на такий розвиток подій, сказав Андрій Юсов.

Заяви Буданова про перемогу ЗСУ на війні з РФ базуються на серйозних даних - ГУР / Колаж Генштаб ЗСУ, Офіс президента

Прогнози начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова про масштабний наступ ЗСУ навесні та перемогу Києва над Москвою у 2023 році базуються на розвідувальних даних, аналізі обстановки на фронті та міжнародній ситуації. Робота української армії, допомога Заходу і розвиток внутрішніх процесів в агресорі РФ дозволяють розраховувати на реалізацію сценарію. Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що заяви Буданова – "це не стосується прогнозу, умовно, погоди або гороскопу". Прогнози начальника ГУР базуються на серйозних даних.

"Це стосується чіткої інформації, що базується на розвідданих, аналізі ситуації на полі бою, міжнародній ситуації. Тому, безумовно, слова Буданова про позитивні зрушення на фронті - прозвучали ще влітку про події восени і в багатьох інших випадках - це інформація, що підтверджується життям і практикою", - пояснив Юсов.

Представник розвідки також нагадав, що Буданов свого часу попереджав про повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну, на яке в підсумку пішла країна-окупант.

Крім того, Юсов зазначив, що робота ЗСУ, допомога держав-партнерів і розвиток внутрішніх процесів в РФ дозволяють прогнозувати перемогу України у війні в 2023 році.

"Тому так, є всі ознаки того, що і завдяки діяльності українських сил оборони, і завдяки допомозі наших партнерів, і власне через ті внутрішні процеси, які відбуваються в РФ, ми можемо сміливо стверджувати, що 2023 рік буде переможним. Власне, ті місяці, озвучені, для цього є підстави", - говорить він.

Також він уточнив, що в Росії йдуть певні процеси, про які поки публічно не кажуть. Однак результати подій з'являться вже незабаром.

"Багато процесів, які зараз відбуваються на території РФ, публічно ми не бачимо. Але вони вже йдуть, і скоро ми побачимо їх результат", - підкреслив Андрій Юсов.

Прогнози Буданова щодо війни Росії проти України

Глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов раніше заявив, що у майбутньому "бавовни" на території РФ буде ще більше, а удари будуть все глибше. Також він не підтвердив, але і не спростував можливу причетність України до ударів по російських військових авіабазах.

Керівник розвідки Буданов також зробив прогноз, згідно з яким сили оборони України в березні підуть у масштабний наступ з метою звільнення своїх територій від Криму до Донбасу. Українські війська здобудуть остаточну перемогу над окупаційною армією Росії.

Буданов вважає, що у Росії не буде протестів, оскільки росіяни в більшості своїй підтримують війну проти України. Жителі країни-агресора вважають, що Захід, мовляв, не дає їхній країні "нормально жити", а Україна й зовсім "хоче всіх знищити".

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