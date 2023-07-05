"Ворог має перевагу в озброєнні": в Міноборони розповіли про просування ЗСУ

Захисники України зараз створюють такі умови, щоб окупанти не могли наступати. Далі українські військові зможуть просуватися швидше.

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В Міноборони розповіли про просування ЗСУ/ колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка, Міноборони України

Українські військові поступово просуваються на фронті. Зараз вони намагаються зробити так, щоб у російської окупаційної армії не було наступальних спроможностей, що допоможе надалі легше і швидше просуватися захисникам України. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

"Це ослаблення наступальних спроможностей ворога. Це фактично створення обставин та умов, за яких можна буде вже просуватися швидше", – зазначила вона.

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За словами Маляр, у російських окупантів є перевага в озброєнні на півдні та сході України, але навіть в таких умовах українські військові просуваються вперед і нищать ворога.

"Тобто наші рухаються в умовах, коли у них значно менше зброї, значно менше боєприпасів, але менше з тим, у наших втрати менші, і наші потрошечку, але рухаються. Все відбувається так, як воно найкраще може відбуватися за таких умов", – сказала Маляр.

Контрнаступ ЗСУ

Начальник штабу оборони Британії, адмірал Ентоні Радакін прокоментував ситуацію навколо контрнаступу ЗСУ. Він звернув увагу на те, що контрнаступ українських військових "повною мірою" поки все ще не почався. Британський воєначальник вважає, що підрозділи ЗСУ намагаються "взяти змором, розтягнути і завдавати ударів" по російських окупантах. Головна мета українських захисників – пробити оборону РФ.

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов зазначав, що українські військові пішли у контрнаступ, але темпи просування вперед не такі швидкі. Російські окупанти заздалегідь готувались до контрнаступу ЗСУ – мінували українські території, створювали лінії оборони та фортифікаційні інженерні споруди. Все це заважає українським військовим та потребує більшого часу і зусиль для просування.

Нагадаємо, ISW із посиланням на заступницю міністра оборони України Ганну Маляр повідомили, що ситуація в Бахмуті загострилася. Аналітики Інституту вивчення війни дослідили, що Збройні сили України ведуть наступальні дії на кількох напрямках. Зокрема, Силам оборони вдалося закріпитись на нових позиціях поблизу Бахмута на Донеччині.

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