ЗСУ атакували ворога та закріпились на нових позиціях поблизу Бахмута - ISW

ЗСУ наступають на південному фланзі Кліщіївки, а на північному фланзі населеного пункту тривають важкі бої.

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Українські військові наступають на Донеччині / колаж: Главред, фото: 1-ша ОБрСпН імені Івана Богуна, 28-ма ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Аналітики Інституту вивчення війни дослідили, що збройні сили України ведуть наступальні дії на кількох напрямках. Зокрема, Силам оборони вдалося закріпитись на нових позиціях поблизу Бахмута на Донеччині.

У новому звіті ISW із посиланням на заступницю міністра оборони України Ганну Маляр повідомляють, що ситуація в Бахмуті загострилася.

"Зокрема, і російські окупаційні, і українські сили борються за ініціативу та контролем над місцевістю. Разом з тим ЗСУ наступають на південному фланзі Кліщіївки, а на північному фланзі населеного пункту тривають бої", - пояснили в звіті.

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У Генштабі України повідомляють про дев'ять атак ворога, які українські сили відбили поблизу Григорівки, Богданівки, Іванівського, на захід від Ягідного та на південний схід від Білої гори. Також сили оборони вели наступальні дії на північ і південь від Бахмута, закріплюючись на нових позиціях.

"Поширені проблеми з бойовими можливостями Росії, ймовірно, продовжують впливати на здатність російських сил захищатися від українських контратак у районі Бахмута. ISW раніше оцінювала, що проблеми різних російських угруповань Бахмутської осі, поряд з очевидними збоями в командуванні та управлінні, ймовірно, перешкоджали силам РФ у цьому районі проводити ефективні оборонні операції", - йдеться у звіті Інституту.

Загострені бої на Донеччині тривають / фото: карта ISW

Контрнаступ ЗСУ: що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ вибивають окупантів на Бердянському напрямку та вже просунулись на 2 кілометри. Капітан Валерій Шершень розповів про успішний наступ українських військових на Таврійському напрямку.

ЗСУ знищують росіян і просуваються під Бахмутом. За словами Сирського, також є приклад роботи по ворожому танку за допомогою САУ М-109 від 17-ї окремої танкової бригади.

Сирський розкрив, що ЗСУ зможуть звільнити Бахмут. Події на фронті розвиваються згідно із планами, які були розроблені та затверджені, заявив командувач Сухопутними військами ЗСУ.

Маляр розповіла, що стало відомо про потужне просування ЗСУ. Заступник міністра оборони повідомила, що на півдні у ЗСУ є просування щодня.

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