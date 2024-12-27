Ворог готує нові атаки на півдні: у ЗСУ розкрили два напрямки штурму РФ

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- РФ готує нові штурмові дії на двох напрямках
- Ворог проводить активну повітряну та іншу розвідку
Армія країни-агресора РФ готує нові штурмові дії на двох напрямках фронту, заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
В ефірі інформаційного телемарафону він попередив про небезпеку наступу ворожих сил у Запорізькій області.
Представник Сил оборони уточнив, що на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках загарбники продовжують проводити активну повітряну та іншу розвідку.
"Готує штурмові групи для того, щоб активізувати в найближчі строки також проведення штурмових дій і обстрілів, ударів по цивільній інфраструктурі та по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення", - додав Волошин.
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Що таке Сили оборони та безпеки України?
С́или безп́еки й обор́они — збірна назва для всіх військових формувань та органів, які захищають суверенітет України: Збройні сили, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, Національна поліція тощо. Сили безпеки й оборони є складовими Сектору безпеки і оборони України, куди також входить ОПК та інше, пише Вікіпедія.
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