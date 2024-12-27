Ворог готує нові атаки на півдні: у ЗСУ розкрили два напрямки штурму РФ

РФ проводить активну повітряну та іншу розвідку, розповів Владислав Волошин.

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ЗСУ відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, Фото: Facebook/93OMBr

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РФ готує нові штурмові дії на двох напрямках

Ворог проводить активну повітряну та іншу розвідку

Армія країни-агресора РФ готує нові штурмові дії на двох напрямках фронту, заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

В ефірі інформаційного телемарафону він попередив про небезпеку наступу ворожих сил у Запорізькій області.

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Представник Сил оборони уточнив, що на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках загарбники продовжують проводити активну повітряну та іншу розвідку.

"Готує штурмові групи для того, щоб активізувати в найближчі строки також проведення штурмових дій і обстрілів, ударів по цивільній інфраструктурі та по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення", - додав Волошин.

/ Инфографика: Главред

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