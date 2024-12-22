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Десант на Дніпро і спроба атаки в бік Херсона: Братчук розкрив плани РФ

Андрій Ганчук
22 грудня 2024, 08:58оновлено 22 грудня, 10:24
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Ворог піде на нові штурми у Херсонській області, вважає Сергій Братчук.
Війська РФ, Херсонська область
Російські війська не зможуть форсувати Дніпро - військовий / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ (ілюстративне фото), DeepState

Що сказав Братчук:

  • Ситуація на правобережжі Херсонщини під контролем ЗСУ
  • Спостерігається активізація РФ на лівобережжі Херсонщини
  • Війська РФ повторно спробують форсувати Дніпро

Українська армія повністю контролює ситуацію в Херсонській області. Війська агресора Росії раніше намагалися перебратися через Дніпро на правий берег у напрямку Херсона і пробують зайти на острови з метою захоплення плацдармів. Ворог не зможе переправитися через Дніпро, але продовжуватиме свої спроби. Про це заявив представник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

В ефірі Freedom він розповів, що росіянам через низку причин не вдасться форсувати Дніпро.

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"Росіяни ж розуміють, що їхні спроби штурму Дніпра - це квиток в один кінець. Тому і проблеми з дисципліною, і відсутність мотивації. Ну яка може бути мотивація, коли ти йдеш до берега, не встигнеш навіть сісти в човен, і тебе знищують Сили оборони України? Ба більше, збільшилася кількість відмовників іти саме в штурмові дії і намагатися форсувати річку. Вони всі прекрасно розуміють, що Дніпро для них - це смерть. Тому в них багато відмовників, і це для російського командування реальна проблема", - пояснив Братчук.

Утім, він додав, що військове командування РФ продовжить гнати загарбників у нові штурми. Окупанти відновлюються після ударів у відповідь ЗСУ, проте, як і раніше, спостерігається їхня активізація на лівому березі Дніпра.

"Ті ж самі ротації, підготовки, цілком імовірно, нових диверсійно-розвідувальних груп, штурмових груп. Зрозуміло, що спроби зайти на острови росіяни найближчим часом не залишать, вони намагатимуться це робити. Але це розуміють і Сили оборони України, які будуть діяти відповідно", - наголосив Сергій Братчук.

Що відбувається в Херсонській області - новини за темою:

Як повідомляв Главред, 20 грудня війська РФ запустили по Херсону близько 1000 снарядів за 40 хвилин.

Прильоти були зафіксовані в усіх районах міста. Унаслідок ворожих дій постраждали люди, було пошкоджено будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Обстріл Херсона був пов'язаний зі спробами окупантів зайняти район Антонівського мосту (район Наірі), писав "Николаевский Ванек" у своєму Telegram-каналі. ЗСУ завдали удару у відповідь по російських штурмових групах.

Війська РФ активізувалися на Херсонському напрямку, повідомляв президент Володимир Зеленський. Він підкреслював, що українська армія відбила спроби ворожих рухів.

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Що відомо про деокупацію Херсона?

Деокупація міста завершила блискучу Херсонську наступальну операцію, в результаті якої підрозділи Сил оборони України просунулись на відстань до 40 кілометрів, звільнили територію площею до 5700 км2 і визволили до 211 населених пунктів, включаючи обласний центр - місто Херсон.

Наступ на Херсонському напрямку було розпочато 29 серпня 2022 року напередодні Харківської наступальної операції, пише АрміяІнформ.

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