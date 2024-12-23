Рішення ухвалено: РФ готує наступ на Херсон - ЗМІ дізналися деталі

Для атаки на Херсонщині планується залучити до 4 000 російських штурмовиків. Операцію курируватиме командувач ВДВ РФ Михайло Теплинський.

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РФ готує наступ на Херсон / Колаж: Главред, фото: deepstatemap, УНІАН

Коротко:

РФ готується до наступу на Херсонщині та Запоріжжі

Плани окупантів залежать від погодних умов

Країна-агресор Росія планує активізувати бойові дії на правобережній частині Херсонщини. Рішення про наступ на Херсон нібито вже ухвалено. Проводити операцію будуть підрозділи РФ, які восени 2022 року вже відступали з Херсонщини. Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерела.

Наступ РФ на Херсонщині

Операцію в Херсонській області курируватиме командувач повітряно-десантних військ РФ Михайло Теплинський. Для виконання завдань планується залучити до 4 000 російських штурмовиків, а саме:

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61-шу окрему бригаду морської піхоти РФ;

7-му десантно-штурмову дивізію ВДВ.

Російські плани залежать від погодних умов. Щоб дістатися правого берега Херсонської області, окупантам необхідно перетинати Дніпро, оскільки всі мости в цьому районі зруйновані. Це створює потребу у використанні човнів або спорудженні переправ.

Зазначається, що після підриву Каховської ГЕС частина територій Дніпра перетворилася на болотисті ділянки, які взимку замерзають, що може полегшити перехід ворога.

Ще одним проблемним фактором для окупантів є те, що частина десантури з НВ "Дніпро" раніше була перекинута на допомогу російським підрозділам у Курській області, і вона ще поки звідти не повернулася.

Співрозмовники видання сумніваються в успішності задумів Москви, враховуючи складність такої операції. Крім того, українські військові вже готові зустрічати ворога на правому березі Херсонської області.

Наступ РФ на Запоріжжя

За даними видання, наступ РФ на Запоріжжя також планується.

Головний удар армії РФ Запорізької області може бути спрямований на район П'ятихаток, паралельно річці Дніпро. Додатково можливі дії ворога в районі Гуляйполя. Зазначається, що готовність до наступу в Херсонській області в окупантів вища, ніж до активізації на Запоріжжі.

Армія РФ активізувалася на Херсонщині

Представник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що ЗСУ повністю контролює ситуацію в Херсонській області. Війська агресора Росії раніше намагалися перебратися через Дніпро на правий берег у напрямку Херсона і пробують зайти на острови з метою захоплення плацдармів. Ворог не зможе переправитися через Дніпро, але продовжуватиме свої спроби.

Російські окупанти намагаються форсувати Дніпро на Херсонщині, проте шансів на успіх у них мало. Таку думку висловив військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний.

Той факт, що війська РФ активізувалися на Херсонському напрямку підтвердив і президент Зеленський. На щастя, Сили оборони відбили ворожі атаки.

Зазначимо, 20 грудня Росія влаштувала потужний обстріл Херсона. Війська РФ запустили по місту близько 1000 снарядів за 40 хвилин. Прильоти були зафіксовані в усіх районах міста. Унаслідок ворожих дій постраждали люди, було пошкоджено будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

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Звільнення Херсона від російської окупації З 3 березня до 11 листопада 2022 року Херсон був окупований Росією. 9 листопада 2022 року в Херсоні було підірвано щонайменше п'ять мостів і переправ. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів. Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включно з містом Херсоном, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону". 11 листопада ЗСУ увійшли в Херсон. У місті з'явилися українські прапори. Місцеві жителі з радістю зустрічали ЗСУ.

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