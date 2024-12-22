Прапори УПА на польській техніці ЗСУ: в "Азові" поставили на місце главу МО Польщі

Польща не сприймає реально загрозу поразки України у війні, каже Роман Пономаренко.

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В "Азові" відповіли міністру оборони Польщі / Колаж: Главред, фото: From-ua.com, скріншот

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Деякі заяви в Польщі піднімають градус неприйняття України

Польща не сприймає реально загрозу поразки України у війні

Заяви деяких польських посадовців тільки піднімають градус неприйняття України в польському суспільстві, заявив офіцер 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ Роман Пономаренко.

У коментарі "24 каналу" він заявив, що міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Каміш, який обурився через червоно-чорні прапори УПА на польських БТР Rosomak, використав тему "історичної війни" заради порції дешевої популярності.

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Офіцер "Азова" вважає, що міністр Косиняк Камиш продемонстрував, що Польща не сприймає реально загрозу поразки України у війні.

"Теоретична українська поразка у війні для них сприймається не через тезу "Польща стане наступною жертвою Росії", а як можливість чужими руками прибрати потенційного конкурента на роль регіонального лідера", - зазначив Пономаренко.

Український захисник каже, що польський міністр не акцентував увагу на тому, що техніка з прапорами УПА воює на фронті й утримує російських загарбників якнайдалі, зокрема, й від кордону Польщі.

Пономаренко додав, що один із найвидатніших антикомуністів в історії Вінстон Черчілль не висловлював свого обурення тим, що за часів Другої світової війни на британській військовій техніці, яка постачалася до Радянського Союзу, малювали радянську комуністичну символіку.

Раніше в Польщі заявили про готовність збивати російські ракети. Польща збиватиме над своєю територією російські ракети за однієї важливої умови.

Як повідомляв Главред, раніше в Польщі пояснили відмову направляти війська в Україну. У Польщі пообіцяли надати Україні підтримку в іншому вигляді.

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Бригада НГУ "Азов" 12-та бригада спеціального призначення "Азов" - тактичне з'єднання Національної гвардії України. Раніше також відоме як батальйон "Азов" і полк "Азов". "Азов" був сформований у травні 2014 року в Маріуполі та брав участь у звільненні міста від російських військ і сепаратистів у рамках АТО. Під час АТО/ООС "Азов" також брав участь у боях за Іловайськ, Широкине, Мар'їнку. Підрозділ брав участь у боях за Маріуполь і Азовсталь під час повномасштабної війни Росії проти України, пише Вікіпедія.

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