Росіян добивали дронами: на Харківщині ЗСУ потужно спалили бронеколону РФ

Колону виявила аеророзвідка і ще до підходу до місця висадки десанту РФ БМП були атаковані.

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ЗСУ відбивають атаки ворога / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

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На Куп'янському напрямку відбито штурм ворога

Ворог залучив 5 одиниць бронетехніки - 2 танки і 3 БМП із десантом

На Куп'янському напрямку українські захисники відбили потужний штурм ворога та знищили бронетанкову групу РФ.

За даними ОСУВ "Хортиця", до штурму ворог залучив 5 одиниць бронетехніки - 2 танки та 3 БМП із десантом.

відео дня

Зазначається, що колона була своєчасно виявлена аеророзвідкою. Ще до підходу до місця висадки ворожого десанту БМП були атаковані, але не успішно.

При цьому безпосередньо на місці спішування, коли ворожа піхота почала залишати бойові машини, пілоти бригади почали працювати дронами зі скиданнями.

Українські військові точними ударами знищили техніку. Особовий склад противника намагався сховатися в лісосмузі, де він був ліквідований ударами дронів.

Дивіться відео - знищення бронеколони РФ:

/ Скріншот

Раніше повідомлялося про те, що РФ намагається проломити оборону ЗСУ: у Генштабі назвали "найгарячіші" напрямки. На фронті кількість бойових зіткнень зросла, розповіли в Генеральному штабі ЗСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські військові спробували прорватися до звільненого Херсона, але їхні спроби були невдалими - всі атакуючі групи знищені. У зв'язку з цим у російських Z-каналах посилилися істеричні настрої, панічні дискусії та критика військового керівництва Росії.

Як повідомляв Главред, у ЗСУ заявили про критичну ситуацію під Часовим Яром. Окупанти кидають на штурми міста десантників, спецпризначенців і колишніх ув'язнених із загонів "Шторм-V", атакують безперервно в лоб і намагаються обійти його з флангів.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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