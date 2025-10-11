У Києві знайшли застреленим відомого блогера: деталі та фото від Нацполіції

Тіло знайшли в його автомобілі, поруч лежала зареєстрована на нього зброя.

Поліція розглядає версію самогубства / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Нацполіція

Коротко:

У Києві знайшли мертвим чоловіка з вогнепальним пораненням у голову

На Оболоні виявили тіло блогера, пов’язаного з криптовалютою

У Києві, в районі Оболоні, виявили тіло 32-річного чоловіка з вогнепальним пораненням у голову. Про це повідомили у поліції столиці.

За даними правоохоронців, тіло знайшли сьогодні вранці всередині автомобіля, який належав загиблому. Поруч із ним лежала зареєстрована на його ім’я зброя.

На місце події прибули слідчо-оперативні групи Оболонського управління поліції, фахівці криміналістичної служби та судово-медичний експерт.

Попереднє розслідування встановило, що чоловік був підприємцем і вів блог, пов’язаний із криптовалютами. За день до трагедії він скаржився близьким на важкий психологічний стан через фінансові проблеми та надіслав повідомлення, яке виглядало як прощальне.

Ім’я загиблого офіційно не розголошується, проте в мережі з’явилася інформація, що йдеться про криптопідприємця Костянтина Ганіча, відомого під псевдонімом Костя Кудо.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України - "умисне вбивство" з позначкою "самогубство". Слідство продовжується, правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту.

Про джерело: Національна поліція України Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

