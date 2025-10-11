Рус
У Києві знайшли застреленим відомого блогера: деталі та фото від Нацполіції

Даяна Швець
11 жовтня 2025, 12:09оновлено 11 жовтня, 13:18
Тіло знайшли в його автомобілі, поруч лежала зареєстрована на нього зброя.
Полиция, убийство, свеча
Поліція розглядає версію самогубства / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Нацполіція

Коротко:

  • У Києві знайшли мертвим чоловіка з вогнепальним пораненням у голову
  • На Оболоні виявили тіло блогера, пов’язаного з криптовалютою

У Києві, в районі Оболоні, виявили тіло 32-річного чоловіка з вогнепальним пораненням у голову. Про це повідомили у поліції столиці.

За даними правоохоронців, тіло знайшли сьогодні вранці всередині автомобіля, який належав загиблому. Поруч із ним лежала зареєстрована на його ім’я зброя.

На місце події прибули слідчо-оперативні групи Оболонського управління поліції, фахівці криміналістичної служби та судово-медичний експерт.

Попереднє розслідування встановило, що чоловік був підприємцем і вів блог, пов’язаний із криптовалютами. За день до трагедії він скаржився близьким на важкий психологічний стан через фінансові проблеми та надіслав повідомлення, яке виглядало як прощальне.

  • У Києві розслідують можливе самогубство криптоблогера
Ім’я загиблого офіційно не розголошується, проте в мережі з’явилася інформація, що йдеться про криптопідприємця Костянтина Ганіча, відомого під псевдонімом Костя Кудо.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України - "умисне вбивство" з позначкою "самогубство". Слідство продовжується, правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту.

Національна поліція України

Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку.

