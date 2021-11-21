Лікар розповіла, як вакциновані хворіють на COVID-19 , і хто в групі ризику / Reuters

Вакциновані теж можуть хворіти на коронавірусну інфекцію, проте в реанімацію вони потрапляють вкрай рідко, заявила головна лікарка 4-ї міської клінічної лікарні Києва Тетяна Мостепан.

В інтерв'ю OBOZREVATEL вона зазначила, що щеплення від коронавірусної хвороби залишається на сьогодні найбільш ефективним методом захисту людини від коронавірусу і важких наслідків хвороби.

Мостепан звернула увагу на те, що на сьогодні в лікарні немає жодного вакцинованого від COVID-19 пацієнта. За її ж словами, вакцинація є єдиним виходом з карантину для країни.

Лікар уточнила, що за всю цю хвилю пандемії на лікування від коронавірусу в стаціонар потрапили лише одиниці щеплених від хвороби. Вона також додала, що основний відсоток вакцинованих має легкий перебіг хвороби, "всі вони амбулаторні і в лікарню потрапляють рідко".

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Говорячи про категорію людей, які навіть після вакцинації ризикують опинитися в лікарні, Мостепан зазначила, що це ті люди, які страждають низкою хронічних недуг, крім того, вони, як правило, старшого віку.

"Якщо у молодої людини є всі шанси перехворіти в легкому, середньому ступені тяжкості, то у вікових пацієнтів ці шанси набагато менші", – пояснила медик.

читайте такожКоронавірус в Україні 20 листопада: за добу - 18 тис. нових хворих і 663 жертви COVID-19Раніше йшлося про те, що у вакцинованих людей від коронавірусу залишається ризик на нього захворіти, однак симптоми більше нагадують звичайну ГРВІ - кашель, нежить і біль у горлі. Водночас науковці з'ясували, що на ступінь тяжкості впливають сама вакцина, вік і супутні хвороби.

Завкафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця Сергій Дубров назвав головні симптоми нового коронавірусу Дельта плюс. "Під час останньої хвилі менша кількість хворих втрачають відчуття нюху і смаку, ніж було раніше. Збільшилася кількість людей з розладом шлунково-кишкового тракту. Як правило, такий симптом частіше зустрічається у дітей", - зазначив Сергій Дубров.

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