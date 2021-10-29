Яка ймовірність захворіти на ковід повторно: лікар озвучив шанси вакцинованих

Лікар-інфекціоніст поділився своїм досвідом / УНІАН

Вакциновані люди майже не хворіють на коронавірус вдруге і переносять хворобу легше. Про це повідомив лікар-інфекціоніст зі Львова Михайло Річняк.

У коментарі Главреду медик розповів, що на його пам'яті було всього кілька випадків, коли щеплена людина хворіла на COVID-19 повторно.

"У нас було всього кілька таких випадків, буквально пару осіб з тисячі, коли вакциновані люди хворіли вдруге на коронавірус з пневмонією. Перші рази були важчими, набагато важчими - люди були киснезалежними, але вдруге протягом року перехворіли вже значно легше",- зазначив інфекціоніст.

Вакцинація в Україні

Станом на 28 жовтня вже 9 576 175 громадян зробили щеплення. Дві дози вакцини отримали- 7 217 383.

Кількість вакцинацій по регіонах / index.minfin.com.ua

Найпопулярнішою вакциною в Україні є Pfizer / BioNTech - нею прищепилися 41,2 % від усіх вакцинованих.

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Статистика використання вакцин в Україні / index.minfin.com.ua

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін говорив, що українське МОЗ планує найближчим часом запустити процес введення третього компонента вакцин проти коронавірусу громадянам країни.

Вона буде рекомендована тим, хто має імуносупресію, тобто пригнічений імунітет на тлі прийому, наприклад, кортикостероїдів, онкологічної терапії, трансплантації або тим, хто має вроджені імунодефіцитні стани", - сказав він.

Читайте повну версію інтерв'ю Главреда з Михайлом Річняком.