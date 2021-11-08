У МОЗ розповіли, як часто хворіють на коронавірус вакциновані

Як часто хворіють коронавірусом вакциновані / УНІАН

У МОЗ стверджують, люди, які отримали обидві дози щеплення від коронавірусу, у п'ятеро рідше інфікуються COVID-19. Про це у відомстві розповіли у відповідь на запит порталу РБК-Україна.

Ризик потрапити в лікарню у вакцинованих вдесятеро разів нижче, ніж у тих, хто щеплення не отримав, кажуть медики. За їхніми даними, за період з 1 червня по 3 листопада було зафіксовано 801 832 підтверджених випадків захворювання коронавірусом COVID-19. З них 756 792 особи не отримали жодної дози вакцини проти COVID-19, що становить в середньому 94,4 відсотка від загальної кількості.

Згідно щоденної статистики, яка стікається в МОЗ, серед госпіталізованих ‒ тільки 4-6% вакцинованих.

Зокрема, в цей відсоток включають тих, хто отримав тільки одне щеплення. Приблизно в такому ж співвідношенні діляться вакциновані і невакциновані серед епізодів зараження.

"Наприклад, виявили 27 тисяч нових випадків. З них 4-5% ‒ реєстрація хвороби у вакцинованих", ‒ пояснив керівник МОЗ Віктор Ляшко.

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Разом з тим, як каже президент асоціації анестезіологів, професор Сергій Дубров, до відділення інтенсивної терапії київської лікарні №17 ще не надходив жоден вакцинований з діагнозом "COVID-19".

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Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін говорив, що українське МОЗ планує найближчим часом запустити процес введення третього компонента вакцин проти коронавірусу громадянам країни.

Вона буде рекомендована тим, хто має імуносупресію, тобто пригнічений імунітет на тлі прийому, наприклад, кортикостероїдів, онкологічної терапії, трансплантації або тим, хто має вроджені імунодефіцитні стани", - сказав він.