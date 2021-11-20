99% вакцинованим вдається уникнути реанімації: епідеміолог пояснив, як щеплення рятує від смерті

Лікар підкреслив, що багато що залежить від того, яка кількість вірусу потрапить до організму, а засоби індивідуального захисту здатні знизити цей "удар".
Вакцина проти COVID-19 досить добре захищає людину від тяжкого перебігу хвороби і може запобігти її госпіталізації, тим більше потрапляння в реанімацію, заявив доктор медичних наук, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця Володимир Широбоков.
В інтерв'ю УНН він сказав, що у вакцинованих громадян COVID-19, як правило, протікає в легкій формі, тому вакцинацію від коронавірусу можна порівняти з захистом життя. За його словами, 99% вакцинованим вдається уникнути реанімації в разі зараження.
Водночас Широбоков звернув увагу на те, що багато в чому хід хвороби залежить від того, яке вірусне навантаження отримав організм. Бо накопичення вірусу в респіраторному тракті людини – як у вакцинованого, так і не у вакцинованого - досить високе.
"Тому і вакциновані також є джерелом передачі вірусу", - підкреслив лікар.
Широбоков додав, що виходячи з вищесказаного, користуватися засобами індивідуального захисту повинні всі без винятку.
"Та ж маска - вона захищає десь на 50%", - сказав медик.
Він уточнив, що багато що залежить від того, яка кількість вірусу потрапить в організм, а засоби індивідуального захисту здатні знизити цей "удар".
Раніше йшлося про те, що найбезпечнішою вакциною від коронавірусу для вагітних є Pfizer. Вона була протестована повною мірою, сказав головний санітарний лікар України і заступник голови МОЗ Ігор Кузін.
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