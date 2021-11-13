"Якщо ви вакциновані, то 100% виживете": лікар пояснив, чому смертність від COVID-19 "скажена"

Лікар заявив, що вакцинація реально рятує життя людині / Reuters

Поточна хвиля захворюваності на коронавірус вражає "яскравістю" побічних ефектів. COVID-19 б'є по молоді та дітям, а також може вбивати людей із застарілими медичними проблемами. Але вакциновані не загинуть, навіть якщо захворіють, переконаний лікар-інфекціоніст Віктор Петров.

"Україна втратила дорогоцінний час на вакцинацію, але зараз в нашій країні є великий вибір вакцин для будь-якої категорії людей. Тому, щоб "не грати в рулетку" зі смертельною хворобою, слід робити щеплення", - розповів Петров в ефірі телеканалу OBOZREVATEL.

За його словами, в Україні зростає смертність від коронавірусу через те, що поширюється мутований штам, його репродуктивне число значно зростає.

"Одна людина може заразити набагато більше людей, ніж це відбувалося навесні та влітку", - підкреслив лікар.

Він додав, що також є "особливості перебігу захворювання, коли, наприклад, на початку болить шлунок, виникає діарея, людина відчуває дискомфорт, нездужання, і тільки після цього наростає дихальна недостатність і респіраторні симптоми".

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Петров також звернув увагу на ускладнення, які ніяк не можна попередити.

"Усі мої колеги, що працюють в стаціонарах, відзначають - у пацієнтів з хорошою сатурацією, які готуються до виписки, мають цукровий діабет, а також хронічні захворювання судин, виникають ускладнення, які ніяк не можна попередити", - розповів лікар.

Інфекціоніст підкреслив, що на цьому етапі величезна кількість молодих пацієнтів, які хворіють набагато важче, ніж ми бачили навесні, це люди 30+.

"І ми вже говоримо, що у віці 30+ є ризики, які через 1-2 тижні можуть наростати. Це більш типово для дельти", - сказав він.

При цьому Петров висловив думку, що є дуже багато факторів, що впливають на виживання пацієнта.

"Скільки йому років, яка стать. Чоловіки вмирають частіше за жінок. Чи має пацієнт зайву вагу, чи є якісь хвороби, які препарати він приймає постійно, чи приймає гормональні препарати, препарати від тиску і т.д. Однак, якщо вчасно звернутися, я гарантую, що допомога буде надана максимальна - за умови, що є місця і ви вакциновані. Якщо ви вакциновані, ви 100% виживете. Якщо ні - тут виникає багато факторів ризику. На жаль, не всі вони залежать від медичного працівника і від вас", - підсумував інфекціоніст.

Раніше йшлося про те, що найбезпечнішою вакциною від коронавірусу для вагітних є Pfizer. Вона була протестована повною мірою, сказав головний санітарний лікар України і заступник голови МОЗ Ігор Кузін.

Все про вакцинацію вагітних можна дізнатися в сюжеті:

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