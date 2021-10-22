Лікар назвав головну помилку вакцинованих проти коронавірусу

Вакциновані набагато рідше хворіють на важку форму коронавірусу / УНІАН

Вакциновані проти коронавірусу також можуть заразитися інфекцією і бути носіями вірусу, передаючи його оточуючим. Вони також потрапляють до лікарень. Тому головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький рекомендує всім українцям, які отримали щеплення, оберігати себе від інфікування і дотримуватися правил карантину.

"Найбільша помилка вакцинованих, що багато хто з них думають, що не можуть заразитися вірусом, а якщо заразяться, то тест можна не здавати і вірус вони не передають, а крім того у них - "зелене" світло з сертифікатом на всі масові заходи і пропуск куди-завгодно", - написав Тарас Жиравецький в Telegram.

За його словами, понад 200 пацієнтів у лікарнях Львівщини - вакциновані. Однак, це менше 10% всіх пацієнтів з діагнозом COVID-19.

Нагадаємо, раніше Тарас Жиравецький заявив, що щодня в Україні інфікується коронавірусом не менше 100 тисяч осіб.

Також раніше волинський лікар-невропатолог Наталія Бобрик розповіла, чому вакциновані українці заражаються інфікуванням коронавірусом. За її словами, в країні відсутній колективний імунітет.