Лікар назвав головну помилку вакцинованих проти коронавірусу

Люди повинні дотримуватися правил карантину у будь-якому випадку.
Вакциновані проти коронавірусу також можуть заразитися інфекцією і бути носіями вірусу, передаючи його оточуючим. Вони також потрапляють до лікарень. Тому головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький рекомендує всім українцям, які отримали щеплення, оберігати себе від інфікування і дотримуватися правил карантину.
"Найбільша помилка вакцинованих, що багато хто з них думають, що не можуть заразитися вірусом, а якщо заразяться, то тест можна не здавати і вірус вони не передають, а крім того у них - "зелене" світло з сертифікатом на всі масові заходи і пропуск куди-завгодно", - написав Тарас Жиравецький в Telegram.
За його словами, понад 200 пацієнтів у лікарнях Львівщини - вакциновані. Однак, це менше 10% всіх пацієнтів з діагнозом COVID-19.
Нагадаємо, раніше Тарас Жиравецький заявив, що щодня в Україні інфікується коронавірусом не менше 100 тисяч осіб.
Також раніше волинський лікар-невропатолог Наталія Бобрик розповіла, чому вакциновані українці заражаються інфікуванням коронавірусом. За її словами, в країні відсутній колективний імунітет.