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Так РФ не атакували давно: вибиті вікна, зруйновані дахи, оголошено евакуацію

Даяна Швець
8 лютого 2025, 09:28
1638
ППО начебто "збила" дрони – але уламки долетіли до житлових кварталів.
Так РФ не атакували давно: вибиті вікна, зруйновані дахи, оголошено евакуацію
"Збиті" дрони вдарили по Росії / Колаж: Главред, фото: тг-канал Baza

Головне:

  • Вибухи лунали у Ростовській, Волгоградській, Бєлгородській областях та Краснодарському краї
  • Міноборони РФ відрапортувало про "успішне знищення дронів", замовчуючи наслідки

У ніч на 8 лютого в кількох регіонах Росії пролунали вибухи. Місцеві жителі заявили про "атаки дронів".

Серед об'єктів, які зазнали ударів, були нафтоперегінна станція у Волгоградській області та нафтоперекачувальна станція у Ростовській області. Тим часом російські медіа почали поширювати повідомлення про "удари ЗСУ по житлових будинках" у Ростові-на-Дону та Слов'янську-на-Кубані в Краснодарському краї.

відео дня

Вранці 8 лютого російське міноборони опублікувало в Telegram традиційний звіт про "відбиту терористичну атаку ЗСУ". За офіційною версією, протягом ночі "було знищено та перехоплено 36 українських безпілотників" у Ростовській, Волгоградській, Бєлгородській областях і Краснодарському краї. Однак про наслідки цих подій у звіті не згадувалося.

На місцях все ж визнавали, що "уламки" досягли російських регіонів і мали певні наслідки.

В декількох областях РФ звучали вибухи
В декількох областях РФ звучали вибухи / фото: тг-канал Главред

Вибухи у Ростовській області

Так, у Ростовській області, за інформацією МО РФ, було збито 18 дронів. Окремі російські медіа обережно повідомляли, що "збиті дрони" атакували нафтоперекачувальну станцію поблизу Черткова.

"Пошкоджено адміністративно-побутові будівлі підприємства. Евакуйовано 6 працівників. На місце аварії прибули чергові служби", – зазначалося в одних із повідомлень, без зайвих подробиць.

БПЛА ЗСУ атакували також селище Чертково. Головною метою була проміжна нафтоперекачувальна станція, яка знаходиться за 8 кілометрів від населеного пункту.

Особливу увагу російські пропагандисти приділили вибухам у Ростові-на-Дону. Там місцеві пабліки разом із губернатором Ростовської області фактично "дискредитували російську армію", повідомивши, що "збиті" дрони все ж атакували місто.

"Минулої ночі міста і райони Ростовської області були атаковані БПЛА супротивника, в тому числі атаку зазнали Ростов-на-Дону і Чортківський район. На жаль, внаслідок падіння безпілотників, а також їх уламків, пошкодження одержали об'єкти на землі.За уточненою на 06:30 інформацією, у Ростові пошкоджено вікна та віконні рами у 14 багатоквартирних житлових будинках", - повідомив в.о. губернатора Юрій Слюсар в соцмережах.

За їхніми даними, атака почалася о 02:15 ночі за місцевим часом. Вибухи пролунали в центрі міста, а "один із збитих дронів упав на Сельмаші".

"На Сельмаші внаслідок вибухової хвилі та падіння уламків у кількох будинках вибито скло та балкони, розбито вітрини аптек та магазинів. Фрагменти дрону лежать на дорозі. Рух перекрито", - пишуть канали.

У 14 багатоповерхових будинках вибито вікна, і міська адміністрація оголосила про позапланове засідання комісії з надзвичайних ситуацій.

Вибухи у Волгоградській області

Неспокійною була ніч і у Волгоградській області. МО РФ заявило про "перехоплення 11 БпЛА".

"Атаку БПЛА було відбито вночі на нафтоперегінну станцію в Кумилженському районі Волгоградської області, повідомив губернатор Бочаров. Пожежі внаслідок падіння уламків не виникло, пошкоджень житлових об'єктів і постраждалих немає", – йдеться в повідомленнях росЗМІ.

Вибухи в Краснодарському краї

Також з'явилася інформація про кілька вибухів над Слов'янськом-на-Кубані в Краснодарському краї.

"Місцеві жителі розповіли, що звуки, схожі на БПЛА, почали з'являтися близько 02:40 ночі — було чути не менше 5 гучних вибухів і видно яскраві спалахи в небі. Спрацювала система ППО по повітряних цілях. На місце прибули екстрені служби. Вибухи було чути навіть у хуторах Губернаторському (14 км від Слов'янська-на-Кубані) та Бараніківському (10 км від міста)", – повідомляли місцеві пабліки.

Деякі пропагандистські ЗМІ вирішили посилити паніку, заявляючи, що "ЗСУ атакували житлові будинки", внаслідок чого "при падінні уламків у п'яти будинках є пошкодження покрівлі, розбиті вікна".

МО РФ також повідомило, що над Краснодарським краєм було "збито" два дрони.

Вибухи в Бєлгородській області

Ще одним регіоном, де російська ППО діяла проти безпілотників, стала Бєлгородська область. Там, за офіційною версією, було "знищено" 5 БпЛА. Однак про наслідки атаки ні місцева влада, ні російські медіа не повідомляли жодної інформації.

Вибухи в Росії - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, нещодавно у РФ зафіксовано було потужні пожежі. Так, невідомі дрони атакували НПЗ у Волгограді та Астраханський газопереробний завод.

Згодом Генштаб розкрив подробиці удару по НПЗ на півдні РФ. Виявилось, що цей завод із первинної переробки нафти і виробництва нафтопродуктів позиціонується як "міні-НПЗ" і задіяний у постачанні бензинів і дизеля для російської окупаційної армії.

Як розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, ЗСУ нарощуватимуть удари по аеродромах та НПЗ Росії. Таким чином, за його словами, економіці Росії буде важче справлятися з тим, щоб забезпечувати фронт.

Більше новин про вибухи і пожежі в РФ:

Удари по Росії

Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.

Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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