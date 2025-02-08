15 мільйонів доларів стали металобрухтом: ЗСУ знищили дуже рідкісну систему РФ

Потужна зброя окупантів перетворилася на згарище.

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ЗСУ знищили цінну зброю Росії / Колаж: Главред, Генеральный штаб ВСУ

Про що мова:

Українські оператори NEMESIS ліквідували ТОС-1А "Солнцепьок"

Система раніше обстрілювала позиції Сил оборони та українські населені пункти

Рідкісний російський ТОС-1А "Солнцепьок" успішно знищено українськими бійцями. Новиною поділилися в Силах безпілотних систем (СБС) ЗСУ в Telegram.

"Оператори 412-го полку NEMESIS у взаємодії з підрозділами Сил територіальної оборони та іншими суміжними підрозділами виявили та знищили ворожу важку вогнеметну систему залпового вогню калібру 220 мм", - йдеться в повідомленні. відео дня

Як нагадали українські бійці, ТОС-1А "Сонцепьок" — це реактивна система залпового вогню, що використовує термобаричні боєприпаси, створюючи потужну вибухову хвилю та знищуючи все в радіусі ураження.

"Цією зброєю окупанти обстрілюють позиції Сил оборони та українські населені пункти, намагаючись прорвати оборону і завдати максимальних руйнувань. Але цього разу "Солнцепьок" сам перетворився на згарище - ще одна потужна зброя ворога вирушила на металобрухт", - додали в СБС.

Вартість важкої вогнеметної системи залпового вогню "Сонцепьок" (ТОС-1А) становить приблизно 15 мільйонів доларів США.

Удари ЗСУ по окупантам - що відомо

Главред розповідав, що у ніч на 8 лютого Росію атакували дрони. Так, вибухи лунали у Ростовській, Волгоградській, Бєлгородській областях та Краснодарському краї.

Згодом в ЦПД розповіли деталі про наліт БПЛА на важливі об'єкти в РФ. Ростов-на-Дону, як розповів Коваленко, є досить "жирним" місцем, де зосереджені декілька важливих військових об'єктів армії РФ. До прикладу, там відомо про наявність двох військових аеродромів.

Окрім цього, бійці Третьої штурмової розгромили колону "елітних" військ РФ. Окупанти спробували здійснити прорив колоною танків та БМП, але потрапили під удари артилерії.

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Що відомо про Сили безпілотних систем Збройних сил України? Сили безпілотних систем Збройних сил України (СБС) — окремий рід військ у складі Збройних сил України, що призначений для використання повітряних, морських надводних і підводних, а також наземних безпілотних та роботизованих систем. Створений 2024 року, пише Вікіпедія. СБС були офіційно створені 6 лютого 2024 року за указом Президента України № 51/2024 "Про нарощування спроможностей сил оборони". Цей рід військ включає повітряні, морські (надводні та підводні) та наземні безпілотні та роботизовані системи. До складу СБС входять такі підрозділи, як 9-та окрема бригада безпілотних систем, 14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів, 412-й окремий полк безпілотних систем "Nemesis", 413-й окремий батальйон безпілотних систем "Рейд" та інші.

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