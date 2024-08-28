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"Уламки прикрашають донецькі пейзажі": ЗСУ збили російський літак Су-25

Анна Ярославська
28 серпня 2024, 08:52оновлено 28 серпня, 10:32
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Точним пострілом із ПЗРК наші воїни приземлили Су-25. Тепер він "догорає в степах українського Донбасу".
ЗСУ збили російський Су-25
ЗСУ збили російський Су-25 / Колаж: Главред, фото: t.me/ombr_28,Khortytsky_wind

Військові підрозділи ППО 28-ї ОМБр збили черговий російський штурмовик Су-25 на Краматорському напрямку на Донбасі.

Як повідомляє Telegram-канал Хортицький вітер і канал 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу, літак РФ намагався вести обстріл позицій підрозділів Сил оборони України.

"Воїни-зенітники 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу влучним пострілом із ПЗРК приземлили черговий Су-25", - йдеться в повідомленні.

відео дня

"Відсьогодні в російській штурмовій авіації стало на один літак менше. Його уламки прикрашають донецькі пейзажі. Вітаємо Лицарську бригаду з відкриттям рахунку по збитих російських "грачах", - додає "Хортицький вітер".

Бійці 28-ї ОМБр додали, що доля екіпажу російського літака поки що невідома.

"Однак ми точно знаємо, що однією проблемою для піхоти менше", - додали захисники України.

Дивіться відео - ЗСУ збили російський літак Су-25 на Краматорському напрямку:

Скриншот

Як повідомляв Главред, це не перший російський літак, який вдалося збити воїнам ЗСУ. Зокрема, 28 червня військовослужбовці Національної гвардії України знищили російський штурмовик Су-25 у небі над Донецькою областю.

7 липня стало відомо, що ще один російський Су-25 долітав - літак збили на Донбасі.

'Уламки прикрашають донецькі пейзажі': ЗСУ збили російський літак Су-25
Що відомо про літак Су-25 / Інфографіка: Главред

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