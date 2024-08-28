'Уламки прикрашають донецькі пейзажі': ЗСУ збили російський літак Су-25

Військові підрозділи ППО 28-ї ОМБр збили черговий російський штурмовик Су-25 на Краматорському напрямку на Донбасі.
Як повідомляє Telegram-канал Хортицький вітер і канал 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу, літак РФ намагався вести обстріл позицій підрозділів Сил оборони України.
"Воїни-зенітники 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу влучним пострілом із ПЗРК приземлили черговий Су-25", - йдеться в повідомленні.
"Відсьогодні в російській штурмовій авіації стало на один літак менше. Його уламки прикрашають донецькі пейзажі. Вітаємо Лицарську бригаду з відкриттям рахунку по збитих російських "грачах", - додає "Хортицький вітер".
Бійці 28-ї ОМБр додали, що доля екіпажу російського літака поки що невідома.
"Однак ми точно знаємо, що однією проблемою для піхоти менше", - додали захисники України.
Дивіться відео - ЗСУ збили російський літак Су-25 на Краматорському напрямку:
Як повідомляв Главред, це не перший російський літак, який вдалося збити воїнам ЗСУ. Зокрема, 28 червня військовослужбовці Національної гвардії України знищили російський штурмовик Су-25 у небі над Донецькою областю.
7 липня стало відомо, що ще один російський Су-25 долітав - літак збили на Донбасі.
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