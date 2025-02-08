Обхитрили 'паузою': Forbes підтвердило, що ЗСУ зайшли в нові населені пункти

Уперше за багато тижнів український виступ у Курську став більшим, а не меншим.

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Українські військові просунулися в Курській області / Колаж: Главред, фото: facebook.com/uda1ukraine, DeepState

Головне з матеріалу Forbes:

Російська армія взяла паузу і втратила території

ЗСУ зайшли в нові населені пункти в Росії

Російські війська, які протягом кількох місяців безуспішно намагалися витіснити українських військових із Курської області, взяли паузу для перегрупування. Цим скористалися ЗСУ, розпочавши контратаку, пише аналітик Forbes Девід Акс.

"Російські та північнокорейські польові армії взяли "оперативну паузу" 5 лютого або трохи раніше... Російським полкам був потрібен час для введення свіжих військ і заміни техніки; очікувалося, що північнокорейський корпус чисельністю 12 000 солдатів у Курську буде замінений одним або двома свіжими полками з кількома тисячами солдатів", - пише аналітик. відео дня

Використавши цей момент, українські військові 8 лютого перейшли в атаку, просунувшись на кілька напрямків на південно-східному краю Курського виступу приблизно на три милі.

За даними Центру оборонних стратегій, ЗСУ змогли просунутися на південний захід від Махнівки, а також на північ та схід від Черкаської Конопельки, рухаючись уздовж шосе Суджа-Обоянь. У ході цього наступу українські сили взяли під контроль щонайменше два населені пункти: Колмаків і Фанасіївку.

"У ЦОЗ зазначили, що бої в Черкаській Конопельці тривають, але якщо це правда, то росіян в селищі обійшли основною частиною української тактичної групи. Це означає, що вони були відрізані від основних російських сил далі на сході", - зазначає аналітик.

Під час боїв російські війська використовували FPV-дрони для атак на ЗСУ, що призвело до втрати українськими військовими бронетехніки, зокрема БМП, колісного бронетранспортера VAB, принаймні однієї мінозахищеної вантажівки та кількох танків. Проте це не зупинило наступ.

На тлі цього північнокорейські підрозділи, які мали залишати Курську область, змушені були розвернутися та вступити в бій із силами оборони України.

"Бої тривають, але аналітики, які оновлюють остаточну карту контролю України, були достатньо впевнені в українських наступах, щоб відзначити їх на карті. Уперше за багато тижнів український виступ у Курську став більшим, а не меншим", - підсумовує Акс.

Бої в Курській області - що відомо

Главред писав про те, що аналітики DeepState підтвердили успіх ЗСУ в Курській області. Українські військові досягнули успіху біля Черкаської Конопельки.

Раніше воїни України здійснили контратаку в районах Нової та Старої Сорочини. Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), ворог зазнав втрат.

Своєю чергою військовий аналітик Олексій Гетьман висловив думку, що Путін готує наступальну операцію на весь 2025 рік. Орієнтовно агресори планують атаки на кінець березня — початок квітня.

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