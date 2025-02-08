Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Там є "жирні" цілі: в ЦПД розповіли про наліт БПЛА на важливі об'єкти в РФ

Марія Николишин
8 лютого 2025, 12:31
170
В межах міста знаходиться штаб Південного військового округу РФ.
Там є 'жирні' цілі: в ЦПД розповіли про наліт БПЛА на важливі об'єкти в РФ
Вибухи в Ростові / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

  • Дрони атакували Ростов-на-Дону
  • На території заводу "Сельмаш" звучали вибухи
  • Там зосереджені важливі військові об'єкти РФ

Вночі дрони атакували Ростов-на-Дону. Місто є досить "жирним" місцем, де зосереджені декілька важливих військових об'єктів армії РФ. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

"Вночі був атакований Ростов. У районі "Сельмаш" були вибухи, там розташовані важливі військові об’єкти", - наголосив він.

відео дня

За його словами, відомо про наявність двох військових аеродромів, один із яких використовує цивільну інфраструктуру, переобладнану для військових потреб.

"У цьому районі також помічали розміщення зенітно-ракетних комплексів С-400", - додав військовий.

Крім того, в межах міста знаходиться штаб Південного військового округу РФ, який координує бойові дії на півдні України.

За даними Коваленка, раніше на території заводу "Сельмаш" помічали склади боєприпасів та технічні об'єкти, пов'язані з логістикою російської армії.

Атака дронів на РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 8 лютого в кількох регіонах Росії пролунали вибухи. Місцеві жителі заявили про "атаки дронів". Серед об'єктів, які зазнали ударів, були нафтоперегінна станція у Волгоградській області та нафтоперекачувальна станція у Ростовській області.

У ніч на 6 лютого безпілотники атакували аеродром у Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю Росії. Саме звідси окупанти запускають дрони-камікадзе для атак на українські міста.

У ніч на 5 лютого невідомі безпілотники атакували Краснодарський край країни-арессора РФ. У результаті на місцевій нафтобазі виникла пожежа.

Читайте також:

Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії безпілотник Ростов-на-Дону Андрій Коваленко атака дронів
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Історична подія: країни Балтії від'єдналися від енергосистеми Росії та Білорусі

Історична подія: країни Балтії від'єдналися від енергосистеми Росії та Білорусі

12:59Світ
Там є "жирні" цілі: в ЦПД розповіли про наліт БПЛА на важливі об'єкти в РФ

Там є "жирні" цілі: в ЦПД розповіли про наліт БПЛА на важливі об'єкти в РФ

12:31Світ
Обхитрили "паузою": Forbes підтвердило, що ЗСУ зайшли в нові населені пункти

Обхитрили "паузою": Forbes підтвердило, що ЗСУ зайшли в нові населені пункти

12:25Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Кінець історії": Туск оголосив депортацію іноземців з Польщі і згадав українців

"Кінець історії": Туск оголосив депортацію іноземців з Польщі і згадав українців

"Горбата, п'яна, ледь стоїть": у мережі висміяли старечий виступ Волочкової

"Горбата, п'яна, ледь стоїть": у мережі висміяли старечий виступ Волочкової

Росія начебто запустила "Орєшніком" по Києву: з'явилася перша реакція України

Росія начебто запустила "Орєшніком" по Києву: з'явилася перша реакція України

Новий удар і Орешнік напоготові: що задумав Путін для обстрілу України

Новий удар і Орешнік напоготові: що задумав Путін для обстрілу України

Де ні в якому разі не можна зберігати яйця: якої помилки припускаються багато людей

Де ні в якому разі не можна зберігати яйця: якої помилки припускаються багато людей

Останні новини

13:19

Штурм провалився: українські бійці розгромили колону "елітних" військ РФ

12:59

Історична подія: країни Балтії від'єдналися від енергосистеми Росії та Білорусі

12:35

СБУ успішно протидіє росіянам, які роблять смертників із завербованої молоді, - експерт

12:31

Там є "жирні" цілі: в ЦПД розповіли про наліт БПЛА на важливі об'єкти в РФ

12:25

Обхитрили "паузою": Forbes підтвердило, що ЗСУ зайшли в нові населені пункти

Захід і Україна здатні розхитати кремлівські еліти сумнівами про легітимність Путіна - ПономарьовЗахід і Україна здатні розхитати кремлівські еліти сумнівами про легітимність Путіна - Пономарьов
11:53

Китайський гороскоп на завтра 9 лютого: Півням - конфлікти, Собакам - проблеми

11:43

Різкий стрибок цін вже у лютому: в Україні можуть подорожчати популярні крупи

11:36

Що потрібно садити на розсаду в лютому: список овочів і квітівВідео

11:10

Путін готує наступальну операцію на весь 2025 рік: що відомо про цілі РФ

Реклама
11:01

Масована атака РФ по Україні: окупанти запустили 139 дронів, є пошкодження в 4 областяхФото

10:50

Колишня Тищенко в стильному луці повалялася в снігу на дорогому курорті

10:43

Ідеальна бюджетна закуска, яку розметуть за 1 секунду: рецепт просто фантастика

10:38

Змусили ворога відступати: аналітики підтвердили успіх ЗСУ в Курській області

10:30

Як правильно тримати келих із шампанським, вином або коньяком: правила етикетуВідео

10:10

"Київ не поверне окуповані території": Шольц "наїхав" на Трампа через його корисливість

09:28

Так РФ не атакували давно: вибиті вікна, зруйновані дахи, оголошено евакуацію

09:01

"Путін готує росіян до економічних труднощів": в ISW сказали, що він змушений приховувати

08:10

Чому Орєшнік не призведе до капітуляції України?Погляд

07:52

Російський дрон влучив в будинок в Сумах, спалахнула пожежа: деталіФото

07:10

Чим відрізняються 2 дівчинки: лише люди з розумом детектива вгадають за 10 секунд

Реклама
06:10

Остапа понесло: як маячні ідеї Трампа сприймають у світіПогляд

05:57

Гороскоп на завтра 9 лютого: Левам - щасливий день, Стрільцям - відпочинок

05:00

Яке сьогодні свято 8 лютого 2025 року: чому цього дня не можна лікувати зуби

04:48

Подушка стане білосніжною за 10 хвилин без прання: знадобиться один домашній засіб

04:35

Як сказати "вопрос на засыпку" українською: лише одиниці дадуть правильну відповідьВідео

04:10

З ними неможливо спілкуватися: дати народження справжніх енергетичних вампірівВідео

04:00

"Залишила престижну роботу і пішла": Зібров зробив зізнання про дружину Марину

03:31

Жіноча хитрість: навіщо в СРСР на ніч клали колготки в морозильну камеру

03:00

Чому в Німеччині не можна їздити на авто з напівпорожнім баком: відповідь здивує

02:00

Що покласти до цибулі, щоб вона не зіпсувалася: маловідомий лайфхак

01:32

Створені одне для одного: 4 найвдаліші шлюби за знаками Зодіаку

00:27

Долар подорожчає вже найближчими днями: яким буде новий курс

00:04

"Путін не хоче переговорів": глава МЗС Британії сказав, скільки триватиме війна

07 лютого, п'ятниця
23:07

"Зробимо все необхідне": Зеленський хоче зустрітися з Трампом швидше за Путіна

22:51

Корисні копалини для Трампа: Зеленський розставив усі крапки над "і"

22:12

Залучення молоді до армії: Зеленський анонсував контракт для людей 18-24 років

21:42

Поплавський у четвірці найвпливовіших блогерів України: 10 мільйонів підписників

21:33

Смерть чоловіка в ТЦК: омбудсмен розкрив подробиці інциденту

21:29

"Ти - мій": коханка Путіна клянчить уваги у російського співака

21:19

Трамп назвав дату зустрічі із Зеленським - хоче поговорити і з Путіним

Реклама
21:16

На Курщині - 60 тисяч солдатів, з'явилися війська КНДР: Зеленський розкрив втрати РФ

21:14

"Пропонували гонорари за підтримку влади": Павло Зібров здивував одкровенням

20:36

"Горбата, п'яна, ледь стоїть": у мережі висміяли старечий виступ ВолочковоїВідео

20:27

Навіщо Келлог їде в Україну: політолог назвав несподівану причину

20:27

У злодіїв - жодного шансу: механік назвав кнопку, яка врятує авто від крадіжки

20:25

Салат, який затьмарить усі страви: неймовірно простий рецепт за 10 хвилин

20:20

РФ хоче замкнути кільце: в ЗСУ повідомили про важку ситуацію в Донецькій області

19:43

В Україні буде дуже холодно: де "вдарить" -10 градусів

19:40

Швидко та без розводів: як прибрати вапняний наліт зі стінок душової кабіни

19:39

"Кінець історії": Туск оголосив депортацію іноземців з Польщі і згадав українців

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти