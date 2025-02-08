Там є 'жирні' цілі: в ЦПД розповіли про наліт БПЛА на важливі об'єкти в РФ

В межах міста знаходиться штаб Південного військового округу РФ.

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Вибухи в Ростові / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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Дрони атакували Ростов-на-Дону

На території заводу "Сельмаш" звучали вибухи

Там зосереджені важливі військові об'єкти РФ

Вночі дрони атакували Ростов-на-Дону. Місто є досить "жирним" місцем, де зосереджені декілька важливих військових об'єктів армії РФ. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

"Вночі був атакований Ростов. У районі "Сельмаш" були вибухи, там розташовані важливі військові об’єкти", - наголосив він. відео дня

За його словами, відомо про наявність двох військових аеродромів, один із яких використовує цивільну інфраструктуру, переобладнану для військових потреб.

"У цьому районі також помічали розміщення зенітно-ракетних комплексів С-400", - додав військовий.

Крім того, в межах міста знаходиться штаб Південного військового округу РФ, який координує бойові дії на півдні України.

За даними Коваленка, раніше на території заводу "Сельмаш" помічали склади боєприпасів та технічні об'єкти, пов'язані з логістикою російської армії.

Атака дронів на РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 8 лютого в кількох регіонах Росії пролунали вибухи. Місцеві жителі заявили про "атаки дронів". Серед об'єктів, які зазнали ударів, були нафтоперегінна станція у Волгоградській області та нафтоперекачувальна станція у Ростовській області.

У ніч на 6 лютого безпілотники атакували аеродром у Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю Росії. Саме звідси окупанти запускають дрони-камікадзе для атак на українські міста.

У ніч на 5 лютого невідомі безпілотники атакували Краснодарський край країни-арессора РФ. У результаті на місцевій нафтобазі виникла пожежа.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

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