Ворог пішов на штурм, але потрапив у засідку: де ЗСУ вдалось перемогти армію РФ

Колона бронетехніки РФ влетіла у пастку українських військ.

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Росіяни кинули бронетехніку під Часів Яр / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, 108 об тро

Про що мова:

Росія кинула нові сили біля Часового Яру, але знову втратила бронетехніку

Штурм РФ біля Вовчанську також виявився невдалим

ЗСУ відбили всі атаки ворога на Лиманському напрямку

Російська армія активізувала бойові дії на Краматорському та Торецькому напрямках. Під вогнем опинилися Часів Яр і Торецьк, де окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ, застосовуючи артилерію, дрони та бронетехніку, однак безуспішно. Деталями поділилось ОСУВ "Хортиця" в Telegram.

Краматорський і Торецький напрямки

Ворог намагався просунутися південніше Часового Яру, використовуючи бронетехніку.

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"По колоні, яка була виявлена завчасно, нанесено ураження. В результаті – знищені танк та ББМ противника, ще дві ББМ пошкоджені. Триває виявлення та знищення залишків ворожого десанту", - йдеться в повідомленні.

Часів Яр / Інфографіка: Главред

Харківський напрямок

Окупанти атакували Вовчанськ, але без успіху. Сили оборони ліквідували сімох загарбників.

Куп’янський напрямок

Бойові зіткнення відбувалися поблизу Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового. В районі Зеленого Гаю знищено дві баггі разом із екіпажами, які намагалися прорвати українську оборону.

Лиманський напрямок

Ворог намагався штурмувати позиції ЗСУ в районах Копанок, Греківки, Зеленої Долини, Новолюбівки, Ямполівки, Тернів і Колодязів. Українські захисники успішно відбили атаки, не допустивши погіршення тактичного положення.

Сіверський напрямок

Поблизу Білогорівки наші воїни успішно відбивали ворожі штурми.

Покровський напрямок

Росіяни намагалися прорвати оборону в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Надіївки, Успенівки, Дачного, Андріївки та Єлизаветівки. Біля Котлиного українська артилерія знищила БТР і два автомобілі, які ворог використовував для перекидання живої сили.

Новопавлівський напрямок

Штурмові групи окупантів діяли в районах Розливу та Зеленівки. Поблизу Нового Комара ворог використав мототехніку для перекидання військ, але вона була знищена артилерією. Після цього окупанти припинили наступ.

"Сили оборони продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили противника", - підсумували в ОСУВ "Хортиця".

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, старший лейтенант НГУ Богдан Пантьо назвав найважчий напрямок на фронті. Там вогневий вплив ворога зараз перебуває на високому рівні, як з артилерії, так і з БПЛА типу FPV або дронів зі скидом

А от аналітики ISW поділилися хорошими новинами з Курської області. За їхніми даними, ЗСУ прорвали оборону росіян до 5 км углиб.

Водночас експерти Newsweek повідомили, чи повернуться війська КНДР на фронт. Пхеньян може прагнути отримати від Росії більш сучасне обладнання, кажуть аналітики.

Більше важливих новин:

Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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