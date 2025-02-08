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Штурм провалився: українські бійці розгромили колону "елітних" військ РФ

Марія Николишин
8 лютого 2025, 13:19оновлено 8 лютого, 15:08
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Армія РФ спробувала здійснити прорив колоною танків та БМП.
Штурм провалився: українські бійці розгромили колону 'елітних' військ РФ
Розгром окупантів на фронті / колаж: Главред, фото: Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Коротко:

  • Військові розгромили колону "елітних" військ РФ
  • Це сталось у Харківській області
  • Вдалось знищити 10 одиниць ворожої бронетехніки

Бійці Третьої штурмової розгромили колону "елітних" військ РФ. Окупанти намагались прорватися на танках у Харківській області. Про це повідомляє Третя штурмова бригада.

"В районі н.п. Першотравневе 4 танкова дивізія, так звана "елітна" Кантемирівська, 1 танкової армії РФ спробувала здійснити прорив колоною танків та БМП за участю багі", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що потрапивши під удари артилерії, окупанти втратили перші 2 БМП ще на переправі - техніка просто потонула.

"В роботу вступили сили FPV бригади, які завдали ударів під час руху ворожої колони", - зазначили в бригаді.

Військові також додали, що штурм росіян закінчився знищенням БРЕМ, яку пригнали евакуювати потонулу техніку.

"Підсумок - мінус 10 одиниць ворожої бронетехніки, 10 "двохсотих" і 30 "трьохсотих" РФ", - підкреслили у Третій штурмовій.

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, українські військові досягли успіху в районі населеного пункту Черкаська Конопелька, що розташований у Суджанському районі Курської області РФ.

Станіслав Бунятов "Осман", командир взводу 24-ї ОШБр "Айдар" повідомив, що армія країни-агресорки Росії тисне з південного сходу села Терни Донецької області.

Військовий оглядач Василь Пехньо повідомив, що на тлі величезних втрат армії РФ відбувається помітне зменшення їхніх можливостей. Він вважає, що настав той час, коли росіяни перейшли кульмінаційну фазу свого наступу.

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Що відомо про 3 ОШБр

З'єднання Сухопутних Військ ЗС України захищає країну з перших днів російського вторгнення у 2022 році. Створено на базі загонів територіальної оборони "Азов". Бійці 3 ОШБр вели бої на Запорізькому напрямку, підкріплення з полку вертольотами дісталося до оточеного Маріуполя. Підрозділ брав участь у Херсонському контрнаступі. У 2023 році полк перетворений в окрему штурмову бригаду, яка також воювала під Бахмутом.

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