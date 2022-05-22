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Українські пілоти героїчно проривали блокаду Азовсталі: такого не робила жодна армія світу

22 травня 2022, 14:37

Гелікоптери доставляли підкріплення, зброю, медикаменти та інше найнеобхідніше для військових.

Відважні українські пілоти вертольотами доставляли допомогу на Азовсталь / t.me/polkazov

Українські пілоти успішно провернули операції, яких історія ще не знала. Вони більше п'яти разів гелікоптерами перекидали допомогу українським військовим, які були заблоковані на Азовсталі у Маріуполі. Про це розповів перший командир та засновник полку "Азов" Андрій Білецький в інтерв'ю Українській правді.

Гелікоптерами вдалося переправити озброєння, підкріплення, ліки та інше найнеобхідніше. Крім того, у такий спосіб з Маріуполя вивезли поранених та тіла вбитих захисників.

Завдяки такому авіапрориву для посилення оборони міста було доставлено 72 бійця "Азову". Одним із перших доправили азовця з позивним "Кельт", він загинув наступного дня.

"Загинув так, як і хотів, до речі. Він багатьом друзям казав: "хочу вдома вмерти". І загинув він на сусідній вулиці від того дому, де народився і виріс. Загинув прямо в серці своєї малої батьківщини", – зазначив Білецький.

Гелікоптерами також доставляли медиків. Останнім вертольотом прибули з Дніпра цивільні медсестра, анестезіолог та два хірурги.

Згодом ворог вже визначив маршрут польоту та розставив ППО. Білецький заявив, що таких операцій в історії людства ніколи не було. Він додав, що історія командира такого першого екіпажу гідна екранізації.

"Можливо, після війни, або навіть під час війни вона буде екранізована. Це історія для фільму. Але нехай ця людина сама розповість. Це вже повинен розповідати офіцер, пілот. А йому є що розповідати. Він живий-здоровий", – сказав Білецький.

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Нагадаємо, пресофіцер полку "Азов" Дмитро Козацький, який провів на Азовсталі 84 дні, зняв короткометражний фільм-прощання. У ньому можна побачити руїни, у які колись потужний завод перетворили окупанти своїми лютими та оскаженілими атаками.

Евакуація з Азовсталі

16 травня з заводу Азовсталь у Маріуполі до медичного закладу в Новоазовську евакуювали 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги.

Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде проведена процедура обміну, повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

За даними британської розвідки, з Азовсталі вийшли близько 1700 українських військових. При цьому невідомо, скільки Захисників України ще залишаються на території металургійного комбінату.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що українські військові виживали в нелюдських умовах з важкими пораненнями. В першу чергу їм необхідна нормальна медична допомога. За її словами, українська сторона працює над тим, щоб евакуювати захисників відразу після того, як їх стан стабілізується.

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війна в Україні Азов російське вторгнення Азовсталь Маріуполь
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