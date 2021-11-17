Вперше в історії: Україна почала купувати огірки в Росії

Огірки з РФ на ринку зараз найдешевші / kp.ua

Вперше в історії Україна почала імпортувати свіжий огірок з країни, яка раніше була основним ринком збуту для українських огірків, тобто з Росії.

Російський овоч виявляється конкурентним за ціною з українським, попри 10% імпортне мито, яке доводиться платити імпортерам, оскільки Україна вийшла з угоди про вільну торгівлю з РФ, пише EastFruit.

"Зараз пропозиція огірка українського виробництва на ринку дуже обмежена - лише кілька комбінатів ведуть відвантаження, тому ціни на український огірок порівняно високі-38-45 грн/кг. Відповідно, на цьому тлі різко зріс імпорт огірка з Туреччини, який доступний в середньому на 5-10 грн/кг дешевше", - говорить керівник міжнародних проектів Fruit-Inform.com Євген Кузін.

Російський огірок дешевше

Також він зазначає, що також у продажу огірок з Білорусі, який коштує трохи дорожче турецького.

"А ось російський огірок надходить за найнижчими цінами серед усіх конкурентів, оскільки в Росії зараз спостерігається тенденція зниження цін на огірок", - пояснив експерт.

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За його словами, через низькі ціни огірок з Росії імпортує не тільки Україна, а й Польща, яка є одним з найбільших експортерів тепличних овочів в регіоні.

читайте такожЦіни злетять до 50%: які продукти харчування подорожчають до кінця листопадаТакож зазначається, що за перші 8 місяців 2021 року Україна імпортувала рекордний обсяг свіжого огірка для цього періоду року-12,1 тис. тонн, а головними постачальниками огірка були Туреччина і Білорусь. Експорт огірка за цей же період з України склав 4 тис.тонн, і він, до речі, виріс в 2,3 рази по відношенню до того ж періоду 2020 року.

Раніше ми повідомляли, що в Україні За останній час суттєво подорожчали огірки - 35-45 грн/кг (на 45% дорожче, ніж минулого тижня), імпортні – від 35 грн/кг).

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