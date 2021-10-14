"Оновлять історичні рекорди": в Україні прогнозують позамежні ціни на огірки та помідори

Ціни залежатимуть від різних факторів / УНІАН

У зимовий і весняний періоди 2022 року в Україні можуть рекордно подорожчати тепличні огірки, помідори та інші овочі.

Цінові рівні можуть виявитися позамежними для більшості українських споживачів, повідомляють аналітики EastFruit

"Ціни на тепличні овочі почали швидко зростати вже зараз. Тому не виключено, що ще до нового року ціни на огірки, помідори та перець оновлять історичні рекорди", — йдеться в повідомленні.

Серед основних причин перспектив різкого зростання цін експерти виділяють наступні:

Різке зростання цін на газ та інші енергоносії, і, як наслідок, підвищення вартості генерації теплової та електричної енергії для теплиць;

Різке зростання вартості імпортних тепличних овочів через подорожчання міжнародних перевезень;

Різке зростання вартості матеріально-технічних ресурсів (МТР), таких як добрива та засоби захисту рослин (ЗЗР);

Зростання витрат на робочу силу;

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