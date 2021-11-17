Салу загрожує зникнення: чому варто готуватися до ще більшого подорожчання цього продукту

Сало подорожчає ще більше / gazeta.ua

Ціни на сало в Україні побили всі рекорди і вже перевищили вартість добірної свинини. Наприклад, шматки для гасіння зараз можна купити за 80 грн, сальні обрізки - за 20 грн, а найдорожче сало "генеральське" – 350 грн/кг.

При цьому, фермери стверджують, що це зовсім невигідна справа. А ось експерти кажуть, що через півроку ціни будуть ще вище. Це обумовлено дефіцитом сала через те, що всі господарства в Україні перейшли на м'ясні породи свиней, так як на них був більший попит і вирощувати їх простіше.

Однак за 1 кг живої ваги м'ясокомбінати дають 48 грн.

За словами, виконавчого директора Асоціації "М'ясної галузі" Миколи Бабенка, свині до 110 кг в Україні виростають приблизно за 6 місяців.

"Йде фальсифікація з преміксами, різними добавками. Продаються фуфломіцини і це масова проблема", - додав Бабенко і спрогнозував, що вже через півроку очікується чергове подорожчання свинини.

Реклама

Тим часом, у листопаді вартість соленого сала склала 185 грн/кг. це на 40 грн дорожче, ніж у вересні.

Нагадаємо, в українських магазинах і на ринках рекордно подорожчало м'ясо. За даними Держстату, найбільше за рік зросло в ціні куряче філе. Так, вартість кілограма зросла на чверть.

Читайте також: