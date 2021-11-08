В Україні різко злетіли ціни на продукти: стало відомо про рекордне подорожчання

В Україні дорожчають овочі / УНІАН

В Україні За останній час суттєво подорожчав ряд продуктів харчування. При цьому ціни піднімаються до рекордних значень.

Подорожчання овочів

Зросли ціни на огірки (35-45 грн/кг (на 45% дорожче, ніж минулого тижня), імпортних – від 35 грн/кг). Також змінилася вартість і інших овочів, наприклад, цвітної капусти і кабачків. Ціни на овочі традиційно починають дорожчати в кінці осені через те, що на ринку більше немає сезонних вітчизняних продуктів. Зараз основна пропозиція на ринку становить турецька продукція, повідомляє Аgrotrend.

Різко знизилися ціни на цвітну капусту. Ще вчора на найбільшому в країні фермерському оптовому ринку Неждана в селі Великі Копані (Херсонська область) Вона коштувала 20-25 грн/кг, сьогодні – 15-17 грн. Крім того, подорожчали кабачки – до 30-35 грн/кг. Причина – зниження температури і скорочення світлового дня, йдеться в матеріалі.

Собівартість цукру зросла

Через подорожчання природного газу у вересні-жовтні цього року собівартість цукру у виробників зросла мінімум на 40% порівняно з 2020-м, розповідає AgroPortal.ua в.о. голови правління НАСУ Укрцукор Назар Михайловін.

"Для цукрових заводів цього року виробничий сезон надзвичайно складний, особливо через непрогнозовану ситуацію на ринку природного газу", - ділиться експерт.

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Він пояснив, що різке зростання цін на ринку природного газу (у червні цього року ціна становила 11 тис.грн. за 1000 куб. м, а нині в окремих регіонах - 35 тис.грн.) призведе до збільшення собівартості та оптово-відпускних цін на цукор у виробників.

Фахівці кажуть, що поки невідомо, якою буде ціна природного газу через місяць. Про те, що ціни будуть рости, можна говорити впевнено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що, ціни на цукор і соняшникову олія в Україні у вересні в річному вираженні-порівняно з вереснем 2020 року – зросли на 88% і 71,7% відповідно.

У вересні в річному вираженні ціни на яйця зросли на 60,7%, хліб подорожчав на 17,2%, м'ясо – на 12,3%, макарони – на 10%.

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