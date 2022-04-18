Вперше з початку війни: за один день в Україну з Польщі повернулося більше людей, ніж виїхало

Польські прикордонники опублікували статистику щодо біженців з України / Фото Reuters

Вперше з початку повномасштабного російського вторгнення за добу 16 квітня в Україну з Польщі повернулося більше людей, ніж виїхало.

Зокрема, за суботу в країну повернулися 22 тис. осіб, поїхали за цей день 19,2 тис. громадян нашої країни. Відповідну статистику оприлюднила пресслужба польських прикордонників у Twitter.

Зазначається, що 19,2 тис. пасажирів – це на 21% менше в порівнянні з попереднім днем (24,4 тис. за 15 квітня).

Всього з 24 лютого українсько-польський кордон перетнули 2,8 млн осіб, які тікали від війни в Україні.

На сьогоднішній день українські громадяни, які в'їхали до Польщі з 24 лютого 2022 року, можуть легально перебувати в країні до 18 місяців.

читайте такожХто з чоловіків може виїхати з України під час війни: списокЯк повідомляв Главред, 13 квітня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що до столиці вже повернулися дві третини жителів попри рекомендацію не поспішати з поверненням.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти можуть знову спробувати атакувати Київ, якщо раптом зможуть захопити Донбас.

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