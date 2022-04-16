Захоплення Маріуполя і друга атака на Київ: генерал СБУ назвав головне завдання Путіна до 9 травня

Генерал СБУ назвав головне завдання Путіна до 9 травня / Фото Reuters, скріншот

До 9 травня для господаря Кремля Володимира Путіна важлива хоча б маленька, але роздута перемога. Це може бути захоплення Маріуполя і полон його захисників, також вихід на кордони Луганської та Донецької областей періоду 2014 року.

Про це в інтерв'ю Олесі Бацман розповів генерал СБУ у відставці, нардеп Андрій Кожем'якін.

За його словами, завданням "максимум" до 9 травня можна вважати захоплення путінською армією всієї території Донбасу.

"Путіну в тому стані, в якому він зараз є, і його оточенню, військовому керівництву важко точно уявити, чого вони хочуть до 9 травня. Це психологічно. Думаю, вони хочуть якусь маленьку, але потім добре роздуту перемогу. Скажімо, удару по напрямку Слов'янська, Краматорська, Сєвєродонецька, щоби вийти на кордони Луганської та Донецької областей періоду 2014 року. Природно, для Путіна дуже важливі захоплення Маріуполя та полон його захисників або їхнє знищення", - сказав він.

За словами Кожем'якіна, також не можна виключати другу спробу росіян захопити українську столицю.

"Думаю, фашист Путін і командувачі його збройними орками пропонують варіант, щоб основний удар завдати з боку Донецька, Луганська. Якщо у них будуть успіхи на цьому напрямку, я не виключаю, що 20-тисячне угруповання, яке зараз знаходиться в районі Гомеля, Мозиря та інших білоруських міст (за даними нашої і британської розвідок), може зробити ще один похід у бік столиці України. Але думаю, цього не відбудеться", - зазначив депутат.

Як повідомляв Главред, мрії Путіна про перемогу до 9 травня можуть не здійснитися. Масований наступ російських окупантів на Донбасі поки не увінчалося яким-небудь істотним успіхом. Розгром путінських військ, як це було під Києвом, може повторитися. А все тому, що українське військове керівництво вміло використовує нову тактику ведення бою – принцип велоцираптора. Про це пише німецьке видання Bild і пояснює: велоцираптори - це невеликі за розмірами хижаки з епохи динозаврів, які стали популярними завдяки фільму Парк Юрського періоду. Вони організовували злагоджені колективні атаки на жертв, які були більші за розмірами. Приблизно те ж саме демонструють зараз українські захисники на Донбасі.

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