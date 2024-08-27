Вражаюча цифра: Сирський озвучив, скільки населених пунктів взяли ЗСУ на Курщині

Главком Сирський під час Форуму керівників державних інституцій поділився перемогами ЗСУ в Курській області.

https://glavred.net/ukraine/vpechatlyayushchaya-cifra-syrskiy-ozvuchil-skolko-naselennyh-punktov-vzyali-na-kurshchine-10591961.html Посилання скопійоване

Сирський розповів про обстановку на Курщині / Колаж: Главред, фото: Головнокомандувач ЗС України, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Головнокомандувач Олександр Сирський розповів, що Україна за час Курської операції взяла під контроль 1294 квадратних кілометри – це сто населених пунктів. Свою заяву він зробив під час форуму "Україна 2024. Незалежність".

Окрім цього, Україна потужно поповнює обмінний фонд і вже взяла в полон 594 російських військових.

"Станом на сьогодні ми продовжуємо просуватися вперед. Завдавати російським військам відчутних втрат у живій силі та техніці. На сьогодні нами взято під контроль 1 294 кв. км території. 100 населених пунктів. Також завдяки успішним діям наших військ ми суттєво поповнили обмінний фонд, на цьому напрямку взято в полон 594 військовослужбовців ЗС РФ", - зазначив він. відео дня

Однак ситуація не з простих, бо агресор намагається протидіяти і стягує війська, зокрема з інших напрямків.

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

"Намагається створити кільце оборони довкола нашого наступального угруповання, планує контрнаступальні дії", – повідомив Сирський.

Подальші рішення стосовно дій української армії на цьому напрямку командування прийматиме залежно від оперативної обстановки.

Головком також назвав цілі операції.

"Кожного дня Російська Федерація з курського напрямку обстрілювала наші прикордонні села. Ми мали численні втрати, зруйновані десятки населених пунктів. Крім того, противник зосереджував на цьому напрямку значну частину своїх військ і планував проведення наступальної операції на цьому напрямку. З метою створення зони безпеки, припинення обстрілів з Російської Федерації, захисту цивільних об'єктів у Сумській області та випередження противника 6 серпня Сили оборони почали проведення наступальної операції на курському напрямку", – пояснив він.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Як звернув увагу Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський, Росія перекинула на Курський напрямок 30 тисяч окупантів і щодня кількість агресорів там зростає.

"Одне із завдань проведення наступальної операції на Курському напрямку якраз було відволікання значних сил противника з інших напрямків. В першу чергу, це стосується Покровського і Курахівського. Ворог це розуміє і зосереджує зусилля на Покровському напрямку, де сконцентровані найбільш боєздатні його частини. Звичайно, Курська операція відволікла значну кількість сил ворога. Наразі, ми можемо сказати, що близько 30 тисяч службовців РФ вже перекинули на Курський напрямок і ця цифра зростає. Разом з тим противник намагається не знімати частини з інших напрямків, а на Покровському навпаки – збільшує свою присутність".

Курська операція ЗСУ - останні новини

Як відомо, сьогодні у російських військових пабліках почалася паніка через нібито новий прорив ЗСУ, але вже не в Курській, а в Бєлгородській області. Начебто приблизно з 8 ранку триває бій ЗСУ з російськими прикордонниками біля села Нехотєєвка Бєлгородської області. Україна поки що офіційних коментарів не давала.

Своєю чергою полковник СБУ розкрив неочікувані втрати України в Курській області. За його словами, наші вони навіть менші, ніж ми очікували.

Сили України однозначно загнали командування РФ. Продовження наступальної операції ЗСУ у Курській області змушує ворога виводити окремі угруповання з зони бойових дій в Україні.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред