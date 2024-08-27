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Не Курськом єдиним: ЗСУ прориваються в Бєлгородській області - росЗМІ

Даяна Швець
27 серпня 2024, 11:07
397
У російських військових пабліках почалася паніка через нібито новий прорив ЗСУ, але вже не в Курській, а в Бєлгородській області.
ВСУ, Бєлгородська область
Россмі пишуть про новий прорив ЗСУ/ Колаж: Главред, фото: 4-я ОТБр, скріншот YouTube

Курська операція - далеко не останній сюрприз, який приготував Київ для окупантів.

Телеграм-канал Shot з посиланням на свої джерела повідомляє, що приблизно з 8 ранку триває бій ЗСУ з російськими прикордонниками біля села Нехотєєвка Бєлгородської області.

За словами z-воєнкорів, великий підрозділ українських військових за підтримки бронемашин та іншої техніки намагаються прорватися через кордон. Зараз начебто йде бій.

відео дня

Також бєлгородський губернатор закрив в'їзд у село В'язове Красноярузького району "через складну оперативну обстановку".

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і розпочали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.

Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

За даними росЗМІ, ЗСУ у складі близько 500 осіб намагаються прорватися в районі Нехотєєвки і МАПП "Шебекіно" Бєлгородської області. Про це повідомляє також телеграм-канал Mash.

"За даними ЗМІ, біля Нехотєєвки триває бій - там українські солдати чисельністю до 200 осіб на кількох БМП висадилися на позиції біля держкордону і спробували його пройти - почався бій. У цей самий час близько 300 солдатів ЗСУ пішли на пропускний пункт "Шебекино". Зараз там іде бій" , - повідомляє Mash.

До слова, сьогодні - рівно три тижні з моменту вторгнення українських солдатів у Курську область.

Курська операція ЗСУ - останні новини

Нещодавно російський диктатор знову викликав "на килим" губернаторів Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Так Путін назвав втрату частини Курської області "ситуацією". Путіну відразу ж почали доповідати, мовляв, Курська АЕС "на контролі", станція нібито працює в "штатному режимі", а ЗСУ тихо "вибивають" на територію України.

Перед візитом глави МАГАТЕ, Путін звинуватив ЗСУ у спробі удару по Курській АЕС. У РНБОУ наголосили, що мета звинувачень ЗСУ у спробі атакувати Курську АЕС полягає в тому, щоб показати світові нібито ядерну провокацію з боку України.

До слова, як результат успішних дій Збройних сил України в Курській області, близько трьох тисяч російських солдатів ризикують опинитися в оточенні через підрив трьох мостів через річку Сейм. Як повідомляє The Wall Street Journal, війська РФ у цьому районі залишилися без ліній постачання.

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