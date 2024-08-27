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Командування РФ загнали: окупаційні війська перекидають з України - ISW

Анна Косик
27 серпня 2024, 09:42
379
Продовження наступальної операції ЗСУ у Курській області змушує ворога виводити окремі угруповання з зони бойових дій в Україні.
Курская область, ВСУ
У Курській області помітили російські війська, які нещодавно воювали на Харківщині / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗС України, скрін з карти ISW

26 серпня українські війська продовжували наступальні дії в Курській області. Хоча Міністерство оборони країни-агресора Росії заявило про відбиття атак ЗСУ біля Комарівки, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) підтверджень цьому не побачили.

Як йдеться у звіті, російські джерела також повідомляли про бої в Ольгівці, Крем'яному, біля Малої Локніс та захоплення ЗСУ Матвіївки. Однак офіційних заяв, що підтверджували б це, не було.

"Геолокаційні кадри, опубліковані 26 серпня, показують, що українські сили діють на захід від Нечаєва (на північний схід від Суджі), а російські заяви про бої поблизу населеного пункту також вказують на те, що українські сили продовжують діяти поблизу Нечаєва", - додали аналітики.

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Щодо військ, які діють в Курській області зі сторони противника, то в ISW згадали 83-ю бригаду ВДВ, про діяльність якої стверджували і російські мілблогери. Що цікаво, ще нещодавно аналітики спостерігали її діяльність на Харківському напрямку.

Це свідчить про те, що, найімовірніше, командування РФ продовжує виводити окупаційні війська з України задля підсилення угруповання на території Курської області.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Операція ЗСУ у Курській області - останні новини

Нещодавно видання Forbes повідомило, що російське військово-політичне командування для відбиття атаки українських військ в Курській області вирішило не перекидати для захисту власних кордонів військові підрозділи із Сходу України, обмежившись молодими і погано підготовленими призовниками.

Напередодні кремлівський рупор Дмитро Пєсков вибухнув погрозою в сторону України, заявивши, що військова операція ЗСУ в Курській області не залишиться без відповіді.

Нагадаємо, Сили оборони України в ході операції в Курській області змогли нав'язати російській армії власні дії, відкривши новий фронт, який Росія не захищала. Тепер існує кілька варіантів розвитку дій ЗСУ на Курщині. Однак, продовження наступу залежатиме від резервів українських військ, можливостей і від того, як ворог перекидатиме свої сили. Хоча противник поступово перекидає резерви, наразі він ще не має можливості зупинити наступ ЗСУ.

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