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Втрати України в Курській області: полковник СБУ розкрив неочікувані деталі

Даяна Швець
27 серпня 2024, 10:32
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Українців цікавить питання, чи несуть ЗСУ сильні втрати в Курській області. Відповідь дав полковник СБУ.
ВСУ, война, Курск
Втрати України не такі космічні, як в РФ / Колаж: Главред, карти ISW, фото: https://t.me/landforcesofukraine

Карколомна операція ЗСУ у Курській області - чи не найефективніший наступ за всю війну. Однак будь-який стратегічний ривок має свою ціну - це життя воїнів. Полковник СБУ Роман Костенко відвідав програму "Рандеву" на каналі YouTube журналістки Яніни Соколової та відповів на запитання про те, які втрати несуть ЗСУ на Курщині.

Журналістка Яніна Соколова прямо запитала Романа Костенка:

"Яка ціна наших успіхів у Курській області? У нас там багато втрат?"

відео дня

Костенко, своєю чергою, поцікавився: "Тут таке запитання: мені відповісти як політик чи військовий?"

Хто такий Роман Костенко

Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

Телеведуча окреслила, що оцінити втрати наших героїв та росіян варто з позиції військового.

"Скажу з погляду військової, якщо взяти до уваги, як би застосовували ці бригади на інших напрямках, наприклад, на Торецькому, і яких успіхів ми там досягли б і що ми тут досягли за цей час. Я кілька днів тому звідти приїхав, тому можу сказати, що наші втрати навіть менші, ніж ми очікували, вони невеликі. Я говорю станом на тоді, коли я там був, і з огляду на ту роботу, яку хлопці зробили".

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.

Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Коментуючи тему демобілізації, народний депутат відверто повідомив, що закон буде розроблено не раніше осені, у ньому будуть прописані механізми.

При цьому він наголосив, що не варто очікувати демобілізації навіть наступного року.

Курська операція ЗСУ - останні новини

Нещодавно полковник СБУ також пояснив, як розвиватиметься Курська операція. Костенко зазначив, що основна ціль Курської операції полягає в тому, щоб змусити російські війська реагувати на бойові дії на новому фронті.

Аналітики американського Інституту вивчення війни підтверджують, що після старту операції на Курщині, командування РФ загнали. Найімовірніше, командування РФ продовжує виводити окупаційні війська з України задля підсилення угруповання на території Курської області.

Своєю чергою, у Путіна вибухнули похмурою погрозою Україні через Курську область. Кремлівський рупор Дмитро Пєсков бідкається, що військова операція ЗСУ в Курській області, мовляв, не залишиться без відповіді.

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