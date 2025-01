Путін дав сигнал, що не погодиться на мирні переговори в найближчому майбутньому – ISW

Коротко:

Російський диктатор Володимир Путін під час інтерв’ю на російському державному телебаченні заявив, що країна-агресорка Росія навряд чи братиме участь у мирних переговорах найближчим часом. Таку заяву він зробив 24 січня під час інтерв’ю кремлівському пропагандисту Павлу Зарубіну.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що таким чином глава Кремля, по-перше, дав сигнал російському суспільству про те, що війна навряд чи закінчиться найближчим часом. По-друге, він таким чином спробував вплинути на російські еліти, які прагнуть завершення війни, і переконати їх у тому, що жодних швидких шляхів досягнення миру не буде.

Путін під час інтерв’ю основний акцент спрямував на те, щоб дати зрозуміти російському суспільству, що війна триватиме. Він наголосив, що в найближчому майбутньому РФ не планує брати участі в мирних переговорах, і вкотре повторив свою тезу про те, що війна в Україні нібито є частиною ширшого конфлікту між Росією і Заходом.

Як повідомляв Главред, раніше військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов розповів, що ЗСУ мають успіхи на важливому напрямку. Українські військові не лише стабілізували ситуацію, але й перехопили тактичну ініціативу.

Також повідомлялося, що окупанти планують іти на Харків – заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін розповів про ситуацію в області. Росіяни намагаються вражати будь-який об'єкт, який потрапляє в поле зору, а також роблять засідки на логістиці.

Нагадаємо, ЗСУ зірвали плани РФ і ведуть контрнаступ – в ЦПД розповіли про бої на Курщині. Українські військові місцями видавлюють росіян з позицій, розповів Андрій Коваленко.

Читайте також:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.